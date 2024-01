Napoli, revoca scudetto: la sentenza in diretta

In casa Napoli bisogna segnalare delle importanti dichiarazioni sulla possibilità di revoca dello Scudetto per l’affare Osimhen

Dopo una prima parte di stagione davvero deludente, così come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis dopo il pareggio rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona con il Monza, il Napoli è sicuramente la squadra più attiva in questa sessione di mercato invernale. Il club partenopeo, di fatto, è stato costretto a rimediare ad un calciomercato estivo che, praticamente, ha dato pochissimi risultati.

Natan, seppur un profilo sicuramente prospettico, si è di fatto dimostrato non ancora all’altezza, soprattutto considerando il fatto che il Napoli l’ha preso per sostituire un totem della squadra che l’anno scorso ha vinto lo Scudetto, ovvero Kim Min-Jae. Anche Cajuste e Lindstrom, almeno fino a questo momento, hanno deluso.

Per rimediare, infatti, il Napoli ha già preso ben quattro calciatori in questa finestra di mercato: Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, Traoré dal Bournemouth ( anche se l’ex Sassuolo è arrivato in prestito) e Ngonge dal Verona. Tuttavia, proprio in questi ultimi giorni, in casa partenopea bisogna registrare una notizia che sta facendo ‘tremare’ tutti i sostenitori del club campano.

Aurelio De Laurentiis, infatti, è indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per falso in bilancio a causa del caso che riguarda l’acquisto del Napoli dal Lilla di Victor Osimhen nell’estate del 2020.

Proprio su questo argomento, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, è intervenuto l’avvocato Eduardo Chiacchio: “Bisogna ricordare che il Napoli per questa vicenda è già stato giudicato e prosciolto in due gradi di giudizio. E’ ancora tutto prematuro pensare a possibili scenari pericolosi per il club”.

De Laurentiis indagato per falso in bilancio, l’avv. Chiacchio: “Il Napoli non rischia di perdere lo Scudetto vinto”

L’esperto di diritto sportivo ha poi continuato il suo intervento: “Il Napoli rischia lo Scudetto vinto? Assolutamente no, sento di escludere ed elimino qualunque ipotesi che portano minimamente a rischio il successo del campionato scorso. Le possibili penalizzazioni o sanzioni, che sono assolutamente imprevedibili, avverrebbero solo nel campionato in corso o in quello in cui si dovesse tenere il nuovo processo. Ma stiamo ipotizzando uno scenario davvero nefasto”.

Queste parole di Eduardo Chiacchio faranno sicuramente piacere ai tifosi del Napoli, visto che lo Scudetto arrivato l’anno scorso dopo 33 anni non sarà messo in discussione. Nel frattempo, i sostenitori partenopei sperano che dal calciomercato possa arrivare almeno un altro centrocampista che possa sostituire Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa.