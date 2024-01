Schumacher-Ferrari, l’annuncio spiazza i tifosi

I tifosi della Ferrari restano in guardia, c’è un caso che si lega intorno a Schumacher a far discutere in queste ultime ore

La Ferrari si sta preparando per la nuova stagione, ben sapendo come non mancheranno le difficoltà. Un messaggio di Schumacher sta diventando virale tra i tifosi della ‘Rossa’.

Il campionato di Formula 1 inizierà dal prossimo 2 marzo, quindi non manca molto per la prima gara in Bahrain. La Ferrari vorrà arrivare all’esordio stagione con una macchina già pronta, il 13 febbraio sarà presentata la nuova vettura al pubblico.

La battaglia contro la Red Bull però si preannuncia durissima, il team campione del mondo ha modificato la sua vettura rendendola sulla carta ancora più imbattibile.

La fiducia a Maranello non manca, il rinnovo di Leclerc e Sainz seguito dalla fiducia dell’intero ambiente sono stati segnali positivi da mettere in conto. C’è però chi resta molto perplesso sulla Ferrari come nel caso di Ralf Schumacher. Il fratello di Michael ha espresso tutte le sue perplessità sul progetto di Maranello per il 2024.

Schumacher critica la Ferrari, colpo di scena

Il fratello d’arte non è tenero nei giudizi sulla Rossa, la Ferrari per Schumacher non è ancora una macchina che potrà puntare al titolo. Nel podcast “Formula for success”. la stroncatura è arrivata in maniera netta: bocciati Sainz e Leclerc.

L’ex pilota ha confermato come non siano i piloti ideale per la Ferrari, una netta stroncatura che farà discutere un po’ tutti i fan. La coppia, a parere di Schumacher, sarebbe inadatta per reggere il peso di un intero campionato. Nel confronto con la Red Bull, secondo il tedesco, è questo il punto vero punto debole.

Schumacher ha spiegato le sue perplessità: “Non sappiamo mai cosa faranno Leclerc e Sainz, mancano di continuità. Non si sa se faranno una gara in testa, avranno un testacoda o se saranno coinvolti in un incidente. Commettono errori sorprendenti, l’unica cosa da aggiungere è che almeno non si ostacolano fra loro”.

Ralf Schumacher ha bocciato nettamente i due piloti confermati dalla Ferrari. Il progetto della scuderia, però, è ripartito con Sainz e Leclerc. Entrambi hanno ancora la fiducia dell’ambiente. Lo stesso Schumacher, pur comunque apprezzando gli sforzi del team, ha chiarito ancora come al momento la Red Bull sia di un livello superiore alla Ferrari, e che soltanto dalle prime gare si capirà se la Rossa potrà avvicinarsi ai campioni del mondo in carica.