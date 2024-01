Il Napoli beffa la Juve: che colpo per l’estate

La sfida tra Napoli e Juventus si sposta dal campo al mercato: gli azzurri beffano i rivali per un colpo in vista dell’estate

La rivalità tra Napoli e Juventus è fortissima. Le due squadre si sono affrontate per anni sul campo contendendosi Scudetti, coppe nazionali e trofei, ma la sfida non è stata soltanto limitata al terreno di gioco.

Le due squadre si sono spesso affrontate anche sul mercato, con tanti giocatori che, negli anni, sono passati da una squadra all’altra o che sono stati contesi tra le due società. E sembra essere proprio questo il caso, con azzurri e bianconeri che hanno messo gli occhi su una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A.

Napoli, assalto a Ferguson: si tenta la beffa alla Juventus

Si tratta di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, impostosi come uno dei giocatori più interessanti nel suo ruolo, perno della mediana di una squadra che, fino ad oggi, è stata la rivelazione del campionato di Serie A.

Sotto la gestione di Thiago Motta, lo scozzese è diventato un calciatore fondamentale, reggendo il centrocampo rossoblù grazie alla sua duttilità e alla sua resistenza. Quasi onnipresente, finora ha giocato 20 partite sulle 21 disputate dalla sua squadra, saltando solo quella con il Genoa alla diciannovesima giornata perché squalificato per somma di ammonizioni, quasi tutte per tutti e novanta i minuti.

Nonostante la statura non imponente (178 centimetri di altezza per 75 chili di peso), il numero 19 ha dimostrato una grande abilità nell’interdizione, nei contrasti aerei e nel recuperare palloni. È inoltre molto abile ad impostare e far ripartire l’azione. Grazie alla sua ottima tecnica è capace di giocare anche da trequartista, posizione nel quale lo ha schierato il tecnico italo-brasiliano nelle ultime giornate, per sfruttare la sua abilità negli inserimenti e nella finalizzazione. È inoltre dotato di un tiro potente e preciso dalla distanza, che lo rende anche un ottimo battitore di calci di punizione.

Napoli e Juventus sono molto interessate al classe ’99, anche se è praticamente impossibile che il Bologna se ne privi in questa sessione di mercato. Per l’estate, però, le possibilità sembrano molto più ampie, e gli azzurri sarebbero in netto vantaggio e potrebbero beffare i rivali bianconeri. Il prezzo del centrocampista scozzese si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra enormemente più alta rispetto ai 3,5 spesi dai felsinei per acquistarlo dall’Aberdeen nell’estate 2022.