Mega scambio col Real: c’è anche Brahim Diaz

Il calciomercato si infiamma con il Real Madrid pronto a piazzare un colpo grazie ad uno scambio con Brahim Diaz.

Il Real Madrid è pronto a chiudere un affare che potrebbe rappresentare il colpo della prossima estate e per farlo è pronto a sacrificare il cartellino di Brahim Diaz.

Giocatore con un passato recente in Serie A, Brahim Diaz è stato spesso decisivo in occasione delle partite che ha disputato con la maglia del Milan contro il Napoli. Gli azzurri hanno poi seguito da vicino la posizione del trequartista, valutandone l’acquisto quando terminò il prestito ai rossoneri.

Accostato anche al Napoli, ora Brahim Diaz è tornato al Real Madrid con il centrocampista offensivo che sta facendo bene quando è stato chiamato in causa da Carlo Ancelotti, avendo però poco spazio a disposizione anche per via dell’esplosione di Jude Bellingham.

Calciomercato, il Real Madrid potrebbe sacrificare Brahim Diaz per il grande colpo

Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, Brahim Diaz potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare ad Alphonso Davies. Il centrocampista offensivo piace molto a Tuchel che lo accoglierebbe a braccia aperte nel suo Bayern Monaco.

Il destino di Alphonso Davies appare al Real Madrid con gli spagnoli che da tempo hanno preso contatti per assicurarsi il cartellino del terzino. Il Bayern Monaco sarebbe disposto ad accettare due contropartite tecniche per il proprio laterale. Oltre a Brahim Diaz, valutato circa 35 milioni di euro, in Germania potrebbe finire Rafa Marin, difensore centrale che sta facendo molto bene in prestito all’Alaves. Il classe 2002 potrebbe quindi essere sacrificato per abbassare le pretese economiche del Bayern per il proprio terzino.

Per quello che riguarda Brahim Diaz il Real Madrid potrebbe dare l’ok considerato il fatto che Carlo Ancelotti non lo ritiene un punto fermo della propria formazione. Spesso, infatti, è stato lasciato fuori dalla formazione dei titolari dal tecnico italiano. La cessione in un altro top club potrebbe dare al classe 1999 la possibilità di giocare con maggiore continuità ad alti livelli e provare a diventare protagonista assoluto nell’elite del calcio europeo.

In Italia ci aveva ripensato il Milan che sta seguendo da vicino la situazione valutando di riportarlo in rossonero in vista della prossima estate. Un colpo però non semplice soprattutto per quelle che sono le richieste del Real Madrid, non disposto a scendere sotto i 35 milioni di euro per l’ex Manchester City.