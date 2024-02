Stufo dell’Arabia: Mancini torna in Serie A

Il tecnico ex Lazio ed Inter potrebbe tornare ad allenare nel campionato italiano. Ecco quale squadra ci sta facendo un pensierino

Potrebbe interrompersi nel giro di qualche ora l’avventura di Roberto Mancini alla guida dell’Arabia Saudita. L’ex Nazionale, infatti, dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa d’Asia per mano della Corea del Sud, è ai ferri corti con la Federazione saudita e continuano a susseguirsi rumors su un imminente divorzio.

In particolare, ciò che il numero uno del calcio saudita, Yasser Al Meshal, non ha gradito è stata l’uscita dal campo del ct prima della fine dei calci di rigore che hanno deciso la sfida. “Chiedo scusa, non volevo mancare di rispetto a nessuno, pensavo che fosse finita”, si è giustificato Mancini in conferenza stampa. Parole che, però, non sono bastate a placare l’ira di Yasser Al Meshal, il quale ha commentato la vicenda definendo “inaccettabile” il comportamento del tecnico italiano.

Con tale scenario, non è da escludersi che presto Mancini possa essere rimosso dall’incarico o che magari possa dimettersi in caso ritenesse compromesso il rapporto con la Federazione. Intanto, hanno già iniziato a susseguirsi numerose indiscrezioni sul suo futuro. Una di queste sembrerebbe più realistica delle altre e riguarda una squadra di Serie A.

Mancini, Arabia addio? Spunta l’ipotesi del ritorno in Serie A: spunta il Napoli

Ci riferiamo al Napoli, club reduce da un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative, passato dalle mani di Rudi Garcia a quelle di Walter Mazzarri senza riscontrare particolari benefici dalla cura del mister toscano. Proprio per questo, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha già preso la sua decisione in vista dell’estate: Mazzarri – che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2024 – non verrà rinnovato e all’ombra del Vesuvio arriverà un altro allenatore.

Quello di Mancini è un nome che, stando alle voci di corridoio, stuzzica particolarmente il patron partenopeo in ottica futura. De Laurentiis, peraltro, aveva già contattato l’ex calciatore romagnolo durante la scorsa estate, quando era alla ricerca di un sostituto di Luciano Spalletti.

Non se ne fece più nulla perché arrivarono i petrodollari arabi a togliere ogni dubbio dalla testa di Mancini (che in quel periodo già valutava di lasciare la Nazionale e trattava con la Federazione araba). Stavolta, però, l’affare ha molte più possibilità di andare in porto. L’ex Inter e Lazio, dal canto suo, dopo la fallimentare esperienza ‘esotica, gradirebbe infatti tornare in patria (di corsa?) per allenare nel campionato italiano.