Milan-Napoli doppio scippo: ‘colpa’ di Mbappé

La sessione di gennaio è terminata, ma Napoli e Milan continuano a sfidarsi sul calciomercato. Ecco cosa sta succedendo

Il campionato del Napoli è stato fin qui molto deludente, gli azzurri non hanno ripetuto le prestazioni della scorsa stagione, perdendo immediatamente terreno nei confronti delle prime in classifica. Inoltre, il club partenopeo ha fallito anche gli obiettivi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Se poi non dovessero avvenire ‘miracoli’ in Champions, chiuderà questa stagione senza vincere nemmeno un titolo.

Una sorte simile è toccata al Milan, che partiva tra le favorite per la vittoria del campionato, ma che ha un distacco importante (di 7 e 8 punti) da Juventus e Inter. Anche i rossoneri sono stati eliminati dalla Coppa Italia ed hanno già perso il treno Champions, seppur potranno rifarsi in Europa League.

Se non dovesse arrivare l’impresa europea, la squadra di Pioli terminerebbe la stagione senza alzare una coppa. Dal campo al mercato, con Napoli e Milan protagoniste in ottica estate. E c’è di mezzo un certo Mbappe…

Il francese è destinato a lasciare il Paris Saint-Germain. La stella della nazionale francese ha un contratto in scadenza a giugno e quindi e potrà scegliere tra tantissime offerte. Facendo un paragone con il basket Nba, sembra di assistere ad un momento molto simile a quello che portò Lebron James a trasferirsi dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat.

Il possibile sostituto di Mbappe gioca nel Napoli. O nel Milan…

La squadra favorita per tesserarlo è ovviamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti, pronto a ricoprire d’oro l’attaccante. Il PSG è già alla ricerca di un sostituto e due nomi dell’elenco dei candidati sono Victor Osimhen e Rafael Leao.

Leao ha una clausola di 175 milioni di euro ed è seguito dal PSG da almeno due stagioni. Qualora il portoghese dovesse trasferirsi in Francia, i due centravanti a disposizione di Luis Enrique resterebbero Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos, con Leao schierato sulla sinistra. Ma la squadra che domina la Ligue 1 da anni segue con molta attenzione anche Victor Osimhen, centravanti del Napoli nonché fresco vincitore del Pallone d’Oro africano.

Qualora il nigeriano sbarcasse a Parigi, uno tra Ramos e Kolo Muani potrebbe dire addio oppure essere utilizzato come pedina di scambio per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il calciatore più importante. Osimhen ha una clausola rescissoria di 130 milioni di euro, ma i parigini potrebbero risparmiare almeno 30 o 40 milioni inserendo una contropartita tecnica. Il PSG segue anche Haaland, Vinicius Jr e Rashford, ma questi tre calciatori hanno un costo nettamente superiore rispetto a Leao e Osimhen.