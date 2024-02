Ribaltone Kvaratskhelia: il Napoli ha preso la sua decisione

Il Napoli ha preso la sua decisione in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia, che presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027.

Il Napoli perderà uno dei protagonisti assoluto della cavalcata Scudetto in estate, ormai è una certezza. Victor Osimhen non vuole più proseguire la propria avventura con indosso la maglia azzurra. Il bomber nigeriano, infatti, sente fortemente il bisogno di trasferirsi altrove, in una realtà più prestigiosa e soddisfacente per lui. Le sue recenti dichiarazioni sul tema futuro rappresentano un indizio inequivocabile.

E a confermare ufficialmente tale sensazione ci ha pensato il patron Aurelio De Laurentiis, il quale è abituato ad esprimersi davanti ai microfoni della stampa senza troppi peli sulla lingua. Stavolta, però, il presidente romano è semplicemente uscito allo scoperto trattando un segreto di Pulcinella.

Il rinnovo del contratto fino al 30 giugno del 2026 è servito al Napoli esclusivamente per assicurarsi un guadagno ben superiore ai 100 milioni di euro. Difatti, nell’accordo scritto è stata inserita una clausola rescissoria che si attesta intorno ai 130 milioni, una cifra che alcuni top club potranno spendere nei mesi a venire. Nel caso in cui il prolungamento non fosse avvenuto, sarebbe aumentato il rischio di una dolorosissima perdita a parametro zero.

E gli azzurri non potevano certo permettere che un simile scenario diventasse realtà. La soluzione, come sempre, è scendere a compromessi, trovando una soluzione che possa accontentare tutti. Inoltre, la partenza dell’ex Lille aumenterà ulteriormente la forza del Napoli sul fronte Khvicha Kvaratskhelia.

Tenendo conto dell’addio dell’attaccante africano, risulta assai complicato pensare ad una cessione dell’esterno georgiano. Il club partenopeo non avrà bisogno di incassare denaro per rimpinguare le casse societarie, di conseguenza – a meno di clamorosi colpi di scena – si opterà per la permanenza del classe 2001 in quel di Castel Volturno.

Calciomercato, addio Osimhen e rinnovo per Kvaratskhelia: il Napoli ha deciso

Una volta che i lavori per la separazione da Osimhen saranno terminati, a quel punto De Laurentiis e il direttore sportivo Mauro Meluso si attiveranno per mettere in atto il rinnovo dell’ex Dinamo Batumi. Questa la linea che i vertici del Napoli hanno scelto di seguire ragionando in prospettiva.

D’altronde rinunciare contemporaneamente a due pedine del calibro di Osimhen e Kvaratskhelia sarebbe un colpo troppo duro da digerire. La scadenza del contratto dell’attaccante 22enne è prevista per il 30 giugno del 2027, ragion per cui non c’è assolutamente fretta.

Ad ogni modo, il Napoli dovrà rendersi protagonista di uno sforzo non indifferente sul piano economico per trattenere il gioiellino georgiano. Per quanto concerne l’ingaggio, infatti, la richiesta del suo agente è di 7 milioni di euro netti all’anno. Una cifra tutto sommato fattibile per gli azzurri, a maggior ragione senza Osimhen. I tifosi se lo aspettano.