Napoli, Mazzarri subito via: sorpresa per il suo successore

In casa Napoli le polemiche continuano ad essere praticamente all’ordine del giorno. La tensione è palpabile ed ora si fa largo lo scenario di un addio immediato del tecnico Walter Mazzarri. E per la sua successione, in tal senso, arrivano dei colpi di scena davvero inattesi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno vivendo una delle stagioni più buie della storia recente. Sicuramente la più difficile della gestione di Aurelio De Laurentiis. E’ già stato esonerato Rudi Garcia con il conseguente arrivo di Walter Mazzarri. Ma, nonostante questo, le cose non solo non sono migliorate, ma addirittura forse sono peggiorate. La classifica è a dir poco avvilente per chi fino a pochi mesi fa dominava il campionato. A quanto pare, però, anche il toscano non può dirsi al sicuro in termini di esonero o di allontanamenti. Nel momento in cui il patron dei partenopei dovesse decidere di cambiare ancora, arriva una sorpresa inattesa per il suo successore.

Colpo di scena sul futuro di Mazzarri

In tal senso, le prossime partite per il futuro tanto del tecnico toscano quanto per il club partenopeo saranno decisive. A partire dall’Hellas Verona, squadra contro la quale è ammessa, sia dalla presidenza che dalla tifoseria. Per il futuro di Mazzarri, però, arrivano sviluppi.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, Walter Mazzarri non può di certo sentirsi al sicuro al 100 % visto e considerato il rendimento della squadra. Serve una inversione di tendenza, altrimenti sarà addio anticipato. In tal senso, in caso di addio, attenzione ad uno scenario incredibile. Potrebbe, infatti, tornare Rudi Garcia.

Napoli, Mazzarri via? Sorpresa per l’erede

Gli azzurri, allo stato attuale delle cose, vedono lontana la zona Champions League, soprattutto perché tra loro ed il quarto posto ci sono davvero tante squadre. Allo stato attuale delle cose, infatti, come raccontato dal quotidiano, non sono molti gli allenatori che sceglierebbero di allenare i partenopei. Rudi Garcia, ancora sotto contratto con il Napoli, non potrebbe far altro che tornare in caso di chiamata da parte di Aurelio De Laurentiis. Una notizia che non può non rappresentare una sorta di colpo di scena per i tifosi, visto e considerato il rapporto difficile tra il francese e la piazza.