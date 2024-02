Dal Napoli all’Inter, non solo Zielinski: De Laurentiis furioso

Le ultime di calciomercato sorprendono tutti. In casa Inter si guarda ancora sul mercato, occhio a un nuovo colpo di scena

Con la vittoria del derby d’Italia, l’Inter di Simone Inzaghi ha dato via ufficialmente alla fuga e ora sono ancora di più i favoriti per il titolo. Quattro punti di vantaggio e una gara in meno in classifica, i nerazzurri possono pensare ai prossimi match con molta più tranquillità.

Se in campionato le cose vanno benissimo il club lavora senza sosta anche al mercato ed ha praticamente perfezionato due colpi per il futuro come Taremi e Zielinski, entrambi a parametro zero. E’ ormai cosa fatta per i due, serve solo l’ufficialità, ma – visto le dichiarazioni di contorno – sembra essere ormai questione di settimane. Inter e Napoli stanno vivendo una stagione totalmente opposta, i nerazzurri volano mentre i campioni d’Italia sono in evidente difficoltà e cercano una svolta che attualmente fatica ad arrivare.

In casa Napoli non tutti sorridono. Nel club partenopeo sono diversi i calciatori in difficoltà e tra questi non possiamo non citare l’attaccante Giacomo Raspadori: l’ex Sassuolo – dall’arrivo di Walter Mazzarri – sta vivendo una stagione di alti e bassi e ora, con il tecnico livornese, è scivolato indietro nelle gerarchie anche al ‘Cholito’ Simeone, oltre ovviamente a Victor Osimhen. A fine anno potrebbero cambiare tante cose, il nigeriano è in uscita, ma lo stesso Raspadori potrebbe partire in caso di una buona offerta.

L’Inter guarda ancora in casa Napoli

Secondo alcune indiscrezioni il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Napoli e della Nazionale Giacomo Raspadori. Marotta pensa che – con l’aiuto di Simone Inzaghi – Raspadori possa definitivamente decollare e si trovi alla perfezione nel 3-5-2 dell’attuale capolista della Serie A. I rapporti tra Inter e Napoli sono ai minimi termini, l’affare Zielinski a zero ha infastidito e non poco De Laurentiis e al momento sembra difficile una trattativa tra le parti; l’eventuale cessione di un big potrebbe però riaprire tutto, non è impossibile.

Il Napoli valuta Raspadori ben 35 milioni di euro e sicuramente non farebbe sconti agli acerrimi rivali, l’Inter potrebbe valutare l’innesto di Raspadori in caso di due – comunque complicate – opportunità. Sia l’addio di Arnautovic che soprattutto quello di un big (il nome più gettonato è quello di Barella) aprirebbe le porte a Raspadori con i nerazzurri che potrebbero cosi rivoluzionare l’attacco: fuori Sanchez e Arnautovic e dentro Taremi e Raspadori. Complicato, ma non impossibile: la società nerazzurra ci pensa seriamente.