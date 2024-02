Clamoroso: torna Insigne, affare in extremis

Imprevisti risvolti di mercato per Lorenzo Insigne: l’ex capitano del Napoli potrebbe tornare in queste ore, affare last minute prima della chiusura delle trattative

Lorenzo Insigne e il ritorno in Europa, ci sono sempre più possibilità… L’ex giocatore del Napoli non è per nulla soddisfatto di come sta andando la sua avventura in Canada al Toronto FC da quando nell’estate 2022 ha salutato il capoluogo campano e l’Italia. Dopo essere arrivato ultimo nel campionato di MLS concluso in autunno, l’attaccante ha dovuto fare i conti anche con la contestazione dei tifosi canadesi.

Più in generale il suo ambientamento in Canada non è stato granché, il giocatore non si trova con lo stile di vita oltreoceano. Se potesse fuggirebbe di corsa verso l’Europa e l’Italia. Si era vociferato nel corso degli ultimi mesi di un suo possibile ritorno in serie A con Lazio e Fiorentina interessate al folletto ma alla fine nessuna delle due ha seriamente affondato il colpo e fatto sul serio. Ci potrebbe però essere una nuova opportunità che potrebbe cambiare le carte in tavola a breve.

In Turchia il mercato è ancora aperto, chiuderà i battenti il prossimo 9 febbraio e dunque c’è tempo per mettere a segno qualche colpo. Il campione d’Europa è finito nel mirino di uno dei club più blasonati turchi e che sta attraversando un brutto momento.

Ci riferiamo al Besiktas che ha sicuramente bisogno di innesti in quanto la sua stagione fin qui non sta andando come si pensava. La lotta per il titolo è lontana mentre nelle competizioni europee sono arrivate solo delusioni. La società sta provando a mettere a segno i colpi giusti per tornare ad essere competitivi a grande livelli e starebbe pensando proprio a Lorenzo Insigne.

Insigne torna in Europa? Ci prova il Fenerbahce

L’ex capitano azzurro avrebbe rifiutato una proposta dal Nottingham Forest a gennaio, ma con la giusta offerta potrebbe tornare in Europa. Il tentativo da parte del Besiktas, come riportato dal portale TMW, è in corso, ma non sarà facile perché bisognerà fare i conti con l’alto ingaggio che percepisce il giocatore a Toronto, ovvero circa 7,5 milioni di euro a stagione.

I turchi ci provano: negli ultimi giorni di mercato sembrano scatenati. Insigne riflette, anche perché la sua intenzione è lasciare sì il Canada ma probabilmente finire in Turchia non era proprio il suo obiettivo principale. Il Besiktas ci proverà e farà di tutto per arrivare all’ex Napoli.

