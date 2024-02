Zirkzee come Dzeko: ecco cosa sta succedendo

Joshua Zirkzee sarà uno degli uomini mercato della prossima estate e potrebbe ripercorrere le orme di Edin Dzeko

Il calciatore del Bologna sta stupendo tutti in questa stagione attirando l’attenzione di diversi club europei, pronti ad ingaggiarlo in vista dell’estate.

La punta classe 2001 è finita anche nel mirino del Napoli, pronto a fare un’offerta ai rossoblu al termine del campionato in corso. Uno dei maggiori problemi riguardanti la trattativa è quello legato al diritto di riacquisto del centravanti da parte del Bayern Monaco con i bavaresi pronti a riportarlo “a casa” per una somma intorno ai 40 milioni di euro. Un accordo preso con il Bologna in sede di cessione nel 2022, quando Zirkzee si trasferì sotto le due torri per una somma intorno agli 8,5 milioni di euro. Ora per la punta della squadra di Thiago Motta c’è chi prevede un futuro alla Dzeko.

Calciomercato, Zirkzee ‘alla Dzeko’: arriva l’annuncio

Angelo Di Livio, presente negli studi di TvPlay, ha fatto il punto sull’attaccante dei rossoblu e l’ex esterno di Juventus e Fiorentina ha paragonato il centravanti ad Edin Dzeko ricordandogli l’ex Roma ed Inter per quello che riguarda le movenze in campo.

Di Livio si è così espresso sull’olandese: “Mi ricorda Dzeko per come gioca perché è capace di fare assist e gol. Lo vedo bene con un altro centravanti in campo e lui che gira intorno. Per me non resterà al Bologna e lo vedrei bene sia al Milan che all’Inter dove potrebbe giocare sia in coppia con Lautaro Martinez che con Thuram”.

Il Napoli, dal canto suo, continua a seguire l’evoluzione della punta del Bologna che appare destinata a salutare i rossoblu a fine campionato. Il prezzo richiesto dal club di Saputo per Zirkzee (Bayern Monaco escluso) è di circa 50 milioni di euro. Una somma di sicuro molto alta per le casse degli azzurri che potrebbero però salutare Osimhen in estate, con il nigeriano che verrebbe ceduto per circa 130 milioni di euro.

Al momento però Zirkzee è concentrato solamente sul finale di stagione con il Bologna per provare a regalare ai tifosi rossoblu un risultato storico come il raggiungimento di un piazzamento in Europa. Un appuntamento, quello con le coppe internazionali, che manca da più di 20 anni a Bologna e che gli uomini di Thiago Motta appaiono in grado di poter raggiungere al termine di questa stagione partita nel migliore dei modi.