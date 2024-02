Napoli: retroscena di mercato, porta in faccia ad ADL

Non finiscono le polemiche intorno ad Aurelio De Laurentiis: ecco la verità sul retroscena di mercato, l’attacco al presidente del Napoli

Una lunga conferenza stampa in cui ha svelato ogni minimo dettaglio di questi mesi. De Laurentiis ha fatto anche mea culpa su tante scelte che non si sono rivelate azzeccate: è il gioco delle parti. Solo chi non fa, non sbaglia: questo dice un detto popolare. Ora c’è voglia di emergere nuovamente dopo il trionfo dello Scudetto: la verità finalmente a galla.

Saranno mesi intensi in casa Napoli. Walter Mazzarri cercherà di riportare gli azzurri al quarto posto, ma la concorrenza è molto agguerrita in questa parte di stagione. De Laurentiis ha rivelato di aver commesso diversi errori di valutazione, ma già a gennaio ha provato a cambiare con l’arrivo di altri calciatori funzionali al progetto tecnico dei partenopei. Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione suggestiva sul mancato arrivo di top player: la verità a galla.

Napoli, Balzaretti sbatte in faccia la verità a De Laurentiis

Le polemiche sono ormai all’ordine del giorno in casa Napoli: ancora un attacco diretto al numero uno del club partenopeo con un retroscena di calciomercato tutto da seguire.

L’Udinese vuole continuare il percorso di crescita raggiungendo la salvezza il prima possibile. A gennaio il Napoli ha sondato il terreno per Perez e Samardzic, ma entrambi non sono arrivati in maglia azzurra. Ai microfoni di Tuttosport il ds dei friulani, Federico Balzaretti, ha rivelato tutta la verità: “Il mancato trasferimento? Peggio per De Laurentiis”. Il club bianconero è stato felice alla fine di averli ancora in rosa: due giocatori di talento pronti ad andare via in estate, ma che ora vorrebbero continuare a contribuire alla salvezza dell’Udinese.