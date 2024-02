Napoli, Mazzarri via: svolta per l’erede, un grande ex il suo vice

Il Napoli continua a navigare in una sorta di palude da cui non riesce a tirarsi fuori. E’ seriamente a rischio esonero adesso anche Walter Mazzarri ed arriva adesso la sorpresa per quello che può essere il suo erede. Un grande ex della storia degli azzurri è pronto a fargli da vice per la gioia dei tifosi.

E’ stata fino a questo momento davvero una stagione da dimenticare per i partenopei. La passata stagione sembra davvero un ricordo lontanissimo sfumato nel vento ed in tal senso l’esonero di Rudi Garcia non è bastato. Al punto che adesso, pochi mesi dopo, siamo di nuovo allo stesso punto. A rischiare seriamente l’esonero stavolta è Walter Mazzarri ed in tal senso De Laurentiis sembra essersi ormai deciso. Arriva, però, la svolta per quello che potrà essere il suo erede in panchina, dal momento che può seriamente tornare in azzurro una bandiera come vice allenatore. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Mazzarri ai saluti: svolta per l’erede

Il destino di Walter Mazzarri sembra ormai deciso e neanche la gara contro il Barcellona pare possa salvarlo. Con De Laurentiis, così come accaduto con Rudi Garcia, la frattura sembra essere insanabile. Da molti è dato Marco Giampaolo come principale indiziato, ma ora arriva una svolta.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, attenzione alla candidatura dell’attuale commissario tecnico della Nazionale slovacca Francesco Calzona. Conosce bene la piazza dal momento che è stato il vice prima di Maurizio Sarri e poi membro dello staff di Luciano Spalletti. E per il suo allenatore in seconda arriva una sorpresa.

Napoli, Calzona in panchina: un grande ex fa da vice

Attualmente Commissario Tecnico della Nazionale slovacca, sta facendo davvero molto bene. Rappresenta, allo stato attuale delle cose, la principale alternativa a Marco Giampaolo, primo indiziato per sostituire Mazzarri ma che non convince pienamente. Da vedere se Calzona accetterà un incarico fino a fine stagione, ma in tal senso, sempre secondo il Corriere dello Sport, c’è una sorpresa piacevole per i tifosi. Marek Hamsik, infatti, potrebbe fargli da vice, per la gioia e l’emozione dei tanti tifosi azzurri che lo vedrebbero tornare al Maradona. Conosce la piazza e potrebbe aiutare i nuovi ad inserirsi.