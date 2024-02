Napoli, Calzona cambia tutto: subito fuori due titolari

In vista di Cagliari-Napoli gli azzurri sanno che il margine di errore è ridotto ai minimi termini. Nonostante ciò, però, Calzona si sta preparando a decisione forti ed è pronto a cambiare la faccia della squadra. Subito fuori, infatti, due titolari dalla formazione di partenza. I tifosi non possono non restare a bocca aperta.

Gli azzurri come è noto stanno facendo i conti con una stagione quasi tutta da dimenticare. E’ iniziata male ed è proseguita, se è possibile, peggio. Come certificato dal fatto che Francesco Calzona è il terzo allenatore di questa squadra in questa sola annata dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri. Le prime sensazioni contro il Barcellona sono state positive ma ora bisognerà confermarsi in Serie A. I partenopei sono attesi dalla delicata sfida contro il Cagliari da non fallire. In tal senso il nuovo allenatore si prepara a sorprendere tutti ed a lasciare in panchina subito due titolari. Andiamo a vedere nello specifico che cosa sta accadendo.

Calzona sorprende tutti per la prima in Serie A

Al Napoli serve come il pane una decisa inversione di rotta e la gara contro il Cagliari può rappresentare una trappola. Anche i sardi, infatti, hanno un disperato bisogno di punti e di conseguenza si prospetta una sfida ad alta tensione, soprattutto in termini emotivi.

Nonostante ciò, però, Francesco Calzona non si nasconde ed anzi lavora a fare il Napoli sempre più a sua immagine e somiglianza. Proprio in ragione di ciò, lavora a due importanti e sorprendenti novità dal primo minuto contro il Cagliari. Dovrebbero, infatti, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, partire dal primo minuto sia Traorè che Jasper Lindstrom, che avrebbe dunque una grande chance per dimostrare il suo valore.

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni

Tra i pali, per i partenopei, sarà ovviamente riconfermato Meret dopo l’ottima prestazione offerta in Europa. Davanti a lui, con Di Lorenzo squalificato, spazio a Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mezzo al campo Lobotka ed Anguissa saranno, in virtù di quanto detto fin qui, affiancati da Traorè. In avanti è sicuro di una maglia Osimhen, mentre Lindstrom scalzerà uno tra Kvaratskhelia (a rischio dopo la reazione al cambio) e Politano, non al meglio per lo sforzo profuso contro i catalani.