Napoli, Simeone lo porta via: offerta irrinunciabile

Diego Simeone punta un big del Napoli, l’Atletico Madrid potrebbe irrompere e strapparlo agli azzurri l’estate prossima

L’Atletico Madrid guarda alla Serie A con grande attenzione, nella prossima stagione uno dei protagonisti nel Napoli potrebbe giocate nella squadra di Simeone.

La sconfitta contro l’Inter in Champions League non ha diminuito le attenzioni per l’Atletico Madrid, che pensa già ai rinforzi per l’anno venturo. Gli spagnoli stanno sondando già il mercato alla ricerca di calciatori pronti subito per il gioco di Simeone.

Il tecnico argentino segue spesso il Napoli, è uno spettatore interessato alle prestazioni del figlio Giovanni (che in questa stagione gioca meno del previsto) e ora anche a quelle di un suo compagno di squadra.

L’Atletico vuole riaprire un nuovo ciclo vincente e, per farlo, avrà bisogno di calciatori di un certo spessore. La trattativa potrebbe spiazzare i tifosi, c’è un titolare pronto per fare le valigie.

Dal Napoli all’Atletico, Simeone è deciso

Il tecnico sta puntando con decisione su nuovi difensori, Simeone anche nella prossima stagione imposterà una squadra sempre molto attenta a non prendere gol. Il mister sa benissimo come l’esperienza in Italia sta rodando al meglio quello che potrebbe essere un possibile punto di forza per il futuro: Mathias Olivera.

L’esterno uruguaiano del Napoli, dopo due stagioni, potrebbe lasciare l’Italia per trasferirsi nel campionato spagnolo. In questa stagione ha giocato 18 gare, alternandosi con Mario Rui sulla fascia, e ha dato comunque l’impressione di essere comunque un calciatore in grado di emergere anche nelle difficoltà.

Olivera è un esterno 27enne che sa giocare sia da laterale basso ma anche alzarsi nella zona di centrocampo. È un mancino che ha corsa e qualità, sa calciare anche con il destro e potrebbe non disdegnare un ritorno nel torneo spagnolo. Il Napoli lo aveva acquistato nell’estate 2022 dal Getafe e prima ancora aveva militato nell’Albacete: Oliveira sa di avere tanti estimatori in Spagna e valuterà quest’opzione per l’estate.

Il Napoli al momento considera incedibile il terzino, è un elemento che ancora può crescere ed essere determinante in campo. Calzona lo valuterà attentamente in questi mesi, ma l’Atletico potrebbe convincere definitivamente De Laurentiis se arrivasse un’offerta da 25 milioni di euro. Un prezzo che farebbe cadere le resistenze, anche considerando come il laterale fu acquistato due anni a 16,5 milioni di euro. Il Napoli realizzerebbe una plusvalenza importante.