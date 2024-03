Il Napoli torna big: rivoluzione totale di De Laurentiis, doppio colpaccio

Dopo la stagione più deludente della sua era da presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzione il club partenopeo

Dopo il pareggio rimediato contro il Barcellona nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League, il Napoli ha pareggiato anche in campionato contro il Cagliari – gol dei sardi allo scadere – stravincendo mercoledì in casa di un Sassuolo a pezzi e fresco di addio a Dionisi.

Gli azzurri hanno adesso un distacco di 8 punti dal quarto posto, dove è piazzato il sorprendente Bologna guidato da Thiago Motta. Mentre il quinto posto dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sarà valido solo se l’Italia terminerà questa stagione tra le prime due posizioni del Ranking Uefa, dista 6 punti. Il Napoli, oltre alla Champions League, rischia di non partecipare a nessuna competizione europea, proprio per questo motivo in casa azzurra l’anno prossimo ci sarà sicuramente un’autentica rivoluzione.

Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per la prossima stagione, considerando che sta vagliando già diversi profili per individuare il futuro allenatore del Napoli. Francesco Calzona, di fatto, non sarà confermato al termine di questa stagione, visto anche il suo incarico come ct della Nazionale slovacca.

Il nome in pole position per diventare il nuovo allenatore del Napoli sarebbe quello di Francesco Farioli del Nizza. Il tecnico italiano è l’assoluta sorpresa di questa stagione della Ligue 1, considerando il suo attuale quarto posto nella classifica del campionato francese.

Napoli, De Laurentiis è pronto ad attuare una rivoluzione: dall’allenatore al nuovo direttore sportivo

Ma oltre a quello del nuovo mister, Aurelio De Laurentiis sta cercando anche il profilo del nuovo direttore sportivo. In questo caso il nome più caldo è sicuramente quello di Francesco Petrachi.

Se quest’ultimo dovesse essere ingaggiato da Aurelio De Laurentiis, di fatto, sarà chiamato a gestire i tanti soldi che il club partenopeo percepirà dalla ricchissima cessione di Victor Osimhen, ovvero circa 120 milioni di euro.