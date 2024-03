Osimhen lascia il Napoli: è successo di nuovo, De Laurentiis gongola

Victor Osimhen è pronto a lasciare il Napoli la prossima estate, con il nigeriano che ha già chiara quale sarà la meta. De Laurentiis gongola

Victor Osimhen lascerà il Napoli la prossima estate, non sembrano esserci più dubbi sul futuro dell’attaccante nigeriano. Resta da definire solo il nuovo club in cui approderà l’ex Lilla, non certo un dettaglio banale. Così come la cifra che incasserà Aurelio De Laurentiis dalla cessione del suo pupillo. In attesa dell’addio, l’attaccante continuerà a dare il massimo in campo, come testimonia la tripletta con la quale si è rilanciato contro il Sassuolo.

Sul bomber azzurro ci sono diverse squadre la cui clausola rescissoria a tre cifre imposta dal club partenopeo non spaventa. Il nigeriano è pronto a portare un’offerta importante e denaro fresco nelle casse della società con il numero uno azzurro che gongola. De Laurentiis è pronto a incassare una lauta cifra dall’addio del classe ’98, pronta ad essere investita su nuovi calciatori.

La prossima estate sarà un grande valzer di panchine e di attaccanti in Europa. Cambieranno quasi tutte le big sia la guida tecnica sia soprattutto il proprio bomber. Il volto principale della campagna acquisti estiva del 2024 sarà quello di Kylian Mbappe che dopo tanti anni passati sotto la Torre Eiffel, andrà via a parametro zero per accasarsi quasi sicuramente al Real Madrid.

Osimhen al Psg, De Laurentiis gongola

Il PSG dovrà sostituire il giocatore con Al-Khelaifi che dovrà dar fondo ai propri risparmi per poter prendere un nuovo giocatore, non incassando nulla dall’addio dell’asso francese. Di sicuro non si baderà a spese. Per questo è pronto, in casa transalpina, l’assalto a Victor Osimhen.

Proprio il nigeriano sembra essere il principale obiettivo del PSG per sostituire Mbappè. Il numero uno francese è pronto a riconoscere l’intera clausola richiesta da De Laurentiis per accontentare il Napoli, pagare il prezzo e arrivare così al calciatore.

Già in passato il PSG aveva fatto così pagando le clausole di Lavezzi e Cavani, arrivati al PSG proprio dal Napoli. In questo modo anche Osimhen può tornare in Ligue 1, torneo dov’è esploso con la maglia del Lilla cinque anni fa prima di approdare all’ombra del Vesuvio. Dunque i transalpini sono in pole per il nigeriano. Dietro ci sono alcune big di Premier League come Chelsea e Manchester United. Come dicevamo l’unica certezza è l’addio, per tutto il resto ci sarà tempo per parlarne.