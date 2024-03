Serie A, decimo esonero in arrivo: ecco a chi tocca stavolta

In Serie A è in arrivo il decimo esonero dopo quelli che già si sono avuti nelle prime ventisei giornate del massimo campionato

In Serie A impazza il toto-allenatore, soprattutto per sapere chi sarà il prossimo esonerato. Fin qui ci sono stati già nove cambi con alcuni nomi clamorosi. Come Mourinho, oppure il doppio cambio a Napoli, da Garcia a Mazzarri e da Mazzarri a Calzona. Possiamo dire che la Campania è una terra di mangia allenatori, visto che anche la Salernitana ha fatto ulteriori due cambi: da Paulo Sousa a Filippo Inzaghi, da quest’ultimo a Liverani.

Anche l’Empoli è a quota due con il trittico Zanetti-Andreazzoli-Nicola. Tre club hanno cambiato due volte l’allenatore. Poi c’è chi l’ha fatto una sola volta come, oltre la già citata Roma passata da Mourinho a De Rosssi, l’Udinese (da Sottil a Cioffi) e il Sassuolo (da Dionisi a Ballardini). Per i neroverdi c’è stata la parentesi ad interim di Bigica, tecnico della Primavera, ad allenare il recupero contro il Napoli perso in malo modo e con punteggio tennistico.

E dunque due volte il Napoli, la Salernitana e l’Empoli. Una per Udinese, Roma e Sassuolo: il totale fa appunto nove. Chi sarà il decimo? C’è già un indizio molto forte su chi possa essere, quasi uno spoiler, l’esonero è in arrivo.

Potrebbe toccare al tecnico più esperto e navigato di questo campionato ovvero Claudio Ranieri del Cagliari. Non si tratta di semplici opinioni ma di cosa dicono attualmente le quote dei principali bookmakers. E tutti vedono proprio l’ex Roma come principale indiziato a lasciare a breve una panchina di serie A. Le quote oscillano da 1,45 di Snai a 2,20 di Sisal, mentre Goldbet si tiene nel mezzo rispetto i due competitor e piazza la quota esonero di Ranieri a 1,65.

Serie A, prende quota l’esonero di Ranieri

Tutto dipenderà dalle prossime partite, in cui il tecnico testaccino si giocherà molto. La società non sembra avere intenzione ad esonerarlo, l’ha ripetuto più volte, ma per piazzare la scommessa vanno bene anche le dimissioni e quelle, a dire il vero, erano già arrivate dopo la sconfitta contro la Lazio. Poi il dietrofront.