Napoli-Juventus, scoppia la bufera: che cosa sta succedendo

Tra il Napoli e la Juve è scoppiata la bufera. Le ultime vicende possono portare addirittura in tribunale, dove De Laurentiis medita di andare

Scoppia la bufera tra Napoli e Juve, e la partita del “Maradona” non c’entra assolutamente nulla. Anzi, fa solo da sfondo ad una situazione più radicata e profonda che rischia di aver risvolti su entrambe le società nel breve periodo. Si parla addirittura di andare per vie legali con un contenzioso tra le due dirigenze che potrebbe non terminare al verdetto emesso dal campo.

Nell’estate del 2025 prenderà al via la nuova formula del mondiale per club che sarà, di fatto, molto simile a quello per nazionali con 32 squadre al via a contendersi lo scettro di campione. Per l’Italia saranno due le rappresentanti con l’Inter sicura qualificata.

L’altro posto se lo contendono Juve e Napoli. La selezione va in base al ranking UEFA. Attualmente i bianconeri sono in vantaggio ma dipendono dai partenopei. Non avendo disputato, infatti, competizioni europee in questa stagione, il loro punteggio sarà fermo a quello dell’anno scorso.

La situazione è molto semplice: se il Napoli riuscirà ad approdare in semifinale di Champions League, allora scavalcherà i bianconeri e andrà a disputare anche il mondiale. In caso contrario saranno i bianconeri a beneficiare del posto, specialmente se gli azzurri dovessero uscire con il Barcellona. In caso di qualificazione ai quarti, invece, tutto dipenderà dai risultati conseguiti. Ma per essere tranquilli si dovrebbe arrivare tra le prime quattro di questa edizione.

Napoli-Juventus, scoppia la bufera per il mondiale per club: ecco cosa sta succedendo

Con questo scenario, il Napoli sarebbe qualificato di diritto e non ci sarebbe nessun contenzioso con la Juve. In caso contrario, invece, Aurelio De Laurentiis è pronto ad andare per vie legali e fare ricorso. Vuole portare i bianconeri in tribunale perché è sicuro di poter togliere la qualificazione ai piemontesi che sarebbero lì grazie ad un punteggio fittizio e alterato, non reale. A cosa si riferisce? E, soprattutto, ci sarebbero davvero i margini per una vittoria?

De Laurentiis allude alla squalifica dalle coppe europee della Juve per questa stagione dopo le violazioni al Fair Play Finanziario. Il Napoli ritiene non regolari i punti conquistati durante la scorsa stagione, cioè quando i bianconeri dovevano essere squalificati per l’infrazione.

Il ricorso degli azzurri però rischia di essere un grosso buco nell’acqua: sono pochi i margini di vittoria, per due motivi. Sia perché la squalifica di un anno da parte dell’UEFA è definitiva e valida solo per una stagione, senza ulteriori strascichi. Sia perché i punti fatti dalla Juve non sono stati annullati, la competizione si è svolta in maniera regolare e il Napoli non ha fatto ricorso contro di essi al momento dell’omologazione.