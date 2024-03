Juve esclusa dal Mondiale per club: la mossa disperata di De Laurentiis

De Laurentiis vuole escludere la Juve dal prossimo Mondiale per club, in modo che al suo posto possa partecipare il Napoli. L’ultima mossa è disperata

Il Napoli sta cercando di rialzarsi dopo i fasti della scorsa stagione, che hanno portato a scudetto e record in Champions League, e dopo le tante difficoltà vissute nel 2023/24 con tre allenatori diversi nell’arco di pochi mesi che si sono seduti sulla panchina prima occupata da Luciano Spalletti.

In attesa di sapere come andranno le cose in Champions League – non sarà facile eliminare il Barcellona – e se in campionato si possa davvero rimontare per arrivare almeno al quinto posto, Aurelio De Laurentiis ha un piano ben preciso per far sì che gli Azzurri partecipino al Mondiale per club al posto della Juventus.

Secondo il numero uno del club partenopeo, sarebbe ingiusto se a prendere parte alla nuova competizione, che vale davvero tanti milioni, saranno i piemontesi, esclusi quest’anno da tutte le competizioni europee per via del caso plusvalenze. Ricordiamo, inoltre, che un posto spetta all’Inter, già qualificata.

Per molti, le parole di De Laurentiis erano solo fumo, ma ben presto potrebbero diventare arrosto, visto che il presidente ha una strategia articolata nei dettagli.

Secondo quanto trapelato dal ‘Corriere dello sport’ e confermato anche da bianconeranews.it, l’idea di De Laurentiis per vedere il Napoli al Mondiale per club al posto della Juve, qualora non riuscisse tramite il passaggio del turno contro il Barcellona in Champions League, sarebbe quella di agire per vie legali.

La strategia di De Laurentiis: così il Napoli potrebbe partecipare al Mondiale per club

Infatti, se sul ranking della Uefa il presidente dei partenopei nulla può fare, qualcosa potrebbe cambiare se, invece, venisse estesa l’esclusione dalle competizioni extra Italia anche al prossimo anno, ricordiamo, infatti, che in questa stagione, i bianconeri sono stati bannati a causa del processo sulle plusvalenze dall’organizzata presieduta da Aleksander Ceferin.

Il cavillo su cui si dovrebbe ‘attaccare’ De Laurentiis non è ancora noto, ma gli avvocati della società azzurra stanno lavorando da tempo per riuscire nell’intento. Motivo per il quale, tra l’altro, dovrebbero scendere in campo anche gli avvocati della squadra di Massimiliano Allegri che i punti per poter accedere alla nuova competizione Fifa, che partirà nel 2025, li hanno conquistati negli anni passati. Insomma, estendere la squalifica dalla Uefa alla Fifa sembra la chiave, anche se le modalità non si conoscono del tutto, dato che lo stop era relativo solo l’attuale stagione.