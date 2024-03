Napoli, colpaccio dalla Juventus: Giuntoli dice sì

L’ex Ds del club azzurro è disposto ad ascoltare l’offerta del Napoli per il suo calciatore: l’addio alla Juve è vicino

E chi lo avrebbe mai detto. Proprio quando tutti si sarebbero aspettati che l’abile Cristiano Giuntoli, per molti il vero artefice del miracolo napoletano dello scorso anno, avrebbe iniziato a poco a poco a metter le mani sui gioielli – magari acquistati da lui stesso – rimasti all’ombra del Vesuvio, ecco materializzarsi all’orizzonte uno scenario opposto e contrario.



Sarebbe infatti proprio il club partenopeo quello in predicato di avanzare un’offerta ai bianconeri per un calciatore che, almeno a parole, la Juve vorrebbe tenersi stretto. Di fronte però ad un’importante offerta economica – e il Napoli può ancora spendere, probabilmente grazie alla gestione virtuosa del dirigente fiorentino – la Juve potrebbe cedere alla tentazione di passare all’incasso. Lasciando andare uno dei giocatori più talentuosi della rosa.

Non che la concorrenza, per la società guidata da Aurelio De Laurentiis, manchi: le squadre di Premier sono sempre pronte all’assalto per un talento che, quando sta bene, fa la differenza. Se ne sono recentissimamente accorti, sulla propria pelle, proprio gli stessi tifosi azzurri.

Chiesa-Napoli, si può: Giuntoli pronto a trattare

Già protagonista di un difficile rinnovo di contratto – l’accordo scade nel 2025, ma le parti sono ancora distanti – Federico Chiesa è uno dei pezzi pregiati che la Juve potrebbe cedere per fare cassa. Il rapporto con Allegri non è mai decollato, e i continui guai fisici del figlio d’arte non danno garanzie allo staff tecnico bianconero. Ma anche a quello dirigenziale, considerando che la posizione dell’attaccante è in bilico anche qualora il tecnico toscano dovesse dire addio.

Come dicevamo, le squadre del campionato inglese hanno sempre guardato con interesse alle performances del numero 7 bianconero. A parte qualche gloriosa parentesi – e qualche striscia di partite in cui l’ex Viola ha davvero brillato – il matrimonio tra il classe ’97 e la Juve non è mai stato glorioso.

Il peso del grave infortunio patito da Chiesa in quel maledetto 9 gennaio del 2022, quando riportò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, non ha mai smesso di esercitare la sua influenza. Oltre ad aver perso sostanzialmente quasi un anno intero, il calciatore si è ripetutamente fermato anche una volta rientrato. Non si è trattato di ricadute, ma di condizionamenti psicologici dovuti anche alla fretta di voler bruciare le tappe.

Il Napoli non sembra però affatto spaventato dal recente passato di Chiesa, ed è pronto ad investire 40 milioni. Di fronte ad un’offert del genere, il vecchio amico-nemico Giuntoli si siederebbe volentieri al tavolo delle trattative.

