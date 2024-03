Offerta irrinunciabile: clamoroso, Kvaratskhelia via dal Napoli

Una clamorosa proposta sul piatto: così Khvicha Kvaratskhelia può finire per lasciare il Napoli a fine stagione

Il Napoli si prepara a chiudere una stagione travagliata che con mister Francesco Calzona sembra stia assumendo delle forme abbastanza positive. Da qui all’estate, quando riaprirà la sessione di calciomercato, molte cose possono cambiare.

Gli azzurri diranno sicuramente addio a Victor Osimhen, concentrato nel far bene gli ultimi mesi con la maglia del Napoli prima di lasciare definitivamente la Serie A. La punta nigeriana già ad inizio 2024 aveva fatto capire come il suo futuro, a fine campionato, fosse già definito. Ed in tal senso Aurelio De Laurentiis è pronto ad aprire all’addio del centravanti, ma senza il minimo sconto: 130 milioni di euro e Osimhen potrà salutare i partenopei.

Dal Chelsea a soprattutto il PSG, non mancano le pretendenti per uno degli attaccanti più forti del panorama europeo. Parallelamente, al di là di quelli che saranno i sicuri rinforzi per la prossima stagione, il Napoli perderà anche Piotr Zielinski. Il calciatore polacco ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno e così finirà per vestire, a zero, la maglia dell’Inter.

Ciò che però sta cominciando seriamente a preoccupare la tifoseria partenopea è un’altra stella: Khvicha Kvaratskhelia. Dopo un primo periodo di enorme appannamento, l’ala georgiana è tornata ai suoi livelli e a suon di gol sta trascinando il Napoli verso il quarto posto. Prestazioni da urlo che hanno riacceso la possibilità di un addio a breve.

Mamuka Jugeli, agente del 77 azzurro, ha parlato in Georgia a ‘La Gazzetta dello Sport’, facendo il punto sul suo assistito. Dichiarazioni che non solo non escludono una partenza da Napoli ma che, anzi, a determinate condizioni la rendono già possibile.

Napoli, offerta folle: addio Kvaratskhelia

“Stiamo parlando con il Napoli, vediamo cosa succede”. Il riferimento al possibile rinnovo del contratto dell’attaccante è palese: così come la possibilità, tutt’altro che da scartare, che ad una determinata condizione Kvaratskhelia possa alla fine dire addio agli azzurri nei mesi estivi. “Kvaratkshelia lascerà il Napoli solo se la società dovesse accettare una proposta irrinunciabile“, ha detto il procuratore.

L’agente ha infine concluso così il suo discorso, spaventando i napoletani: “A maggio sarà tutto più chiaro. Non posso parlare della cifra ma si tratterebbe di una cifra impossibile da rifiutare per il Napoli”. A questo punto il georgiano, 35 presenze con 9 gol e 6 assist tra campionato e coppe, potrebbe molto presto finire per lasciare la Serie A.