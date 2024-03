Zirkzee-Napoli, annuncio definitivo: tutto deciso

Joshua Zirkzee è uno dei centravanti finiti nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione per sostituire Victor Osimhen

Una delle sorprese positive di questo campionato è sicuramente Joshua Zirkzee con il centravanti olandese che ha messo in mostra tutte le sue qualità in questa stagione attirando l’attenzione di diverse big.

Il Napoli sa bene che in vista della prossima stagione ci sono altissime possibilità di perdere Victor Osimhen, destinato a salutare i campioni d’Italia in carica per proseguire la sua carriera all’estero. La punta nigeriana ha diversi estimatori in tutta Europa con club della Premier League che cercano in maniera decisa il centravanti classe 1998, pronti a mettere sul piatto circa 120 milioni di euro. Uno dei nomi più caldi per la sua sostituzione in azzurro è quello di Zirkzee.

Stando a quanto affermato da Sky, il Napoli sarebbe ormai fuori dalla corsa a Zirkzee. L’attaccante del Bologna avrebbe raggiunto una valutazione da circa 60 milioni di euro, da considerare ormai fuori budget per la società di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio sul futuro di Zirkzee

Sono molte infatti le squadre che stanno bussando alla porta del Bologna per avere informazioni sull’attaccante olandese. Dal Milan all’Arsenal passando per Tottenham e Juventus, molti club vorrebbero assicurarsi il cartellino di Zirkzee in vista della prossima stagione ma il Bologna non è intenzionato a fare sconti e chiede il pagamento di 60 milioni per salutare il proprio attaccante. Il tutto però è subordinato a quella che sarà la decisione del Bayern Monaco.

Il club tedesco ha infatti la possibilità di riacquistare la punta per circa 40 milioni di euro. Una somma inferiore a quella richiesta dai rossoblu e che potrebbe permettere ai bavaresi poi di puntare su Zirkzee o di rivenderlo successivamente al miglior offerente. E’ anche vero però che i tedeschi avrebbero comunque il 50% sulla rivendita sull’eccedenza rispetto agli 8,5 milioni di euro pagati dal Bologna in sede di acquisto del giovane attaccante.

Ogni tipo di decisione sul futuro della punta è quindi legato alle decisioni del Bayern Monaco con il Bologna stesso che spera di poter convincere il classe 2001 a restare almeno un’altra stagione nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League, ormai obiettivo concreto degli uomini di Thiago Motta. Il Napoli intanto osserva e si guarda intorno cercando nuove piste per il proprio attacco. In questo senso piacciono Sesko e David, obiettivi anche del Milan.