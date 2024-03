Come Donnarumma, Milan senza pace: che beffa

Il Milan rischia di perdere un altro giocatore proprio come è successo con Gianluigi Donnarumma: ennesima beffa per i rossoneri

Gianluigi Donnarumma è attualmente uno dei portieri migliori d’Europa, al netto di qualche errore. Quando i più bravi sbagliano è sempre una notizia, anche se contro il Monaco la sua prestazione è stata di altissimo livello e ha permesso al PSG di evitare la sconfitta.

L’addio al Milan è stato molto discusso, non solo per le modalità, ma anche perché sembrava un ‘replay’ rispetto alle divergenze avute precedentemente per i vari rinnovi sul lato economico. Una situazione molto fastidiosa che potrebbe coinvolgere un altro baby campione.

Si tratta di Francesco Camarda, assoluto protagonista con la maglia del Milan nel settore giovanile. Infatti, sono oltre 500 i gol segnati dal centravanti rossonero, di cui 3 nell’ultima edizione della Youth League. Sono tante le big che hanno messo nel mirino il giocatore e questo mette ancora più in difficoltà il Milan sul fronte rinnovo.

Già, perché Camarda può firmare il primo contratto da professionista e non c’è l’accordo con il Milan. Da oggi può firmare a zero per un altro club… Una situazione spigolosa, proprio come capitò con Donnarumma qualche anno fa. Tuttavia, alla fine il portiere italiano riuscì a firmare quel famoso triennale che portò nel 2017 a una lunga trattativa per il rinnovo.

Milan, ansia per Camarda: si teme l’addio

Ci sono delle divergenze economiche tra l’entourage di Camarda e il Milan. Ci sono già stati degli interessamenti di Juventus, Inter e Roma. Ma se il centravanti classe 2008 dovesse andar via, è molto probabile che preferisca l’estero. In particolare, i club più interessati sono Borussia Dortmund e Manchester City.

Il Borussia Dortmund lo terrebbe nella squadra della Primavera e lo promuoverebbe in prima squadra qualora lo meritasse. Mentre il Manchester City gli farebbe fare un percorso diverso, dirottandolo in prestito in squadre del City Football Group, come il Palermo.

Una situazione molto intricata, perché il Milan vuole fare di tutto per evitare che Camarda vada via. Dopo tutto, si parla di uno dei migliori prospetti del calcio internazionale e perderlo sarebbe un duro colpo per il presente e per il futuro.

Camarda ha già esordito in prima squadra con la maglia del Milan: due presenze in totale contro Fiorentina e Frosinone, per un totale di 12′. Vederlo andar via sarebbe una vera beffa per il club rossonero, che si ‘coccola’ il centravanti fin da quando era un bambino.