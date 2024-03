Scontro Dazn-Napoli: dodici violazioni, decisione ufficiale

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis questa è un’annata da dimenticare. Annuncio ufficiale, continua assolutamente il momento no.

La prestazione miracolosa di Milinkovic-Savic nell’anticipo del ventottesimo turno di Serie A ha suggellato il pari del Torino al Maradona contro un Napoli, anche sfortunato in un’annata davvero difficile. La società ha sbagliato molto nella gestione della stagione, il dopo Spalletti e Giuntoli è stato gestito malissimo e i sostituti arrivati non sono stati assolutamente all’altezza.

Da Rudi Garcia a Walter Mazzarri fino a Francesco Calzona attualmente, De Laurentiis è apparso con le idee confuse e lontano dagli standard che lo hanno reso celebre in questi anni. Proprio con le idee e con colpi particolari il Napoli è riuscito a vincere lo scudetto dopo ben 33 anni ma il patron azzurro non è riuscito a confermarsi. L’ultima notizia ufficiale è una nuova tegola, la multa nei confronti del club azzurro è piuttosto importante.

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha confermato che il Napoli ha ricevuto una multa di ben 100 mila euro per la decisione di Aurelio De Laurentiis di non mandare i propri tesserati a parlare con l’emittente televisiva DAZN, emittente che paga i diritti tv ai club di Serie A e che ha contestato con tutta la sua forza le decisioni del club azzurro. Tutto è nato dopo Napoli-Juve con De Laurentiis che aveva comunicato in diretta tv la sua intenzione, come riporta il Corriere DAZN si è lamentato con i vertici di Lega e si è arrivati a questa decisione.

Il club azzurro avrebbe accumulato ben 12 violazioni nel corso della stagione e per questo DAZN avrebbe chiesto provvedimenti alla Lega.

Scontro Dazn-De Laurentiis, multa al Napoli

E’ stato confermato infatti che ogni club che violerà l’obbligo contrattuale tra Serie A e i broadcaster che detengono i diritti del campionato (DAZN e Sky) verrà multato in maniera pesante, e il Napoli è stato uno dei primi club. Anche la Lazio di Claudio Lotito ha ricevuto una multa, anche se di entità minore (10 mila euro).

Gli avvocati dei due club sono già al lavoro e valuteranno magari se è possibile fare ricorso su questa situazione. Insomma un’annata davvero no per la squadra e anche per la società con De Laurentiis alle prese con tanti errori di gestione rispetto a ciò che è accaduto negli ultimi anni. La società vuole concludere al meglio la stagione e i tifosi sperano che la squadra possa raggiungere ora gli obiettivi prefissati.