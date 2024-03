Napoli, scelta fatta, l’ex Juve in panchina: deciso il prossimo allenatore

Scelta fatta a sorpresa in casa Napoli: deciso il prossimo allenatore, Aurelio De Laurentiis punta su un ex Juve per la panchina. Le ultime

Il Napoli sembra aver deciso su chi puntare in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis medita di affidare il nuovo progetto che ha in mente ad un tecnico diverso da quelli che fin qui si sono succeduti in questa disastrata stagione in casa azzurra. E dunque anche Calzona si tratterà solo di un traghettatore o poco più.

Il numero uno partenopeo sembra aver scelto l’ex Juve che ritorna così in orbita Napoli e può dare vita alla rivoluzione che ADL ha in mente. A partire, oltre che dalla guida tecnica, anche dai giocatori con alcuni big che sicuramente andranno via come Osimhen o Zielinski.

Dopo le prime uscite positive dell’attuale CT della Slovacchia, si parlava di una possibile conferma per il tecnico in caso di arrivo in Champions League o anche di una buona cavalcata che poteva condurre in Europa. Con ogni probabilità essa non avverrà.I

l Napoli ha messo di nuovo nel mirino Igor Tudor, tecnico che già in passato era finito nei radar di Aurelio De Laurentiis. Questa volta il suo nome può tornare in auge per la panchina del prossimo anno.

Tudor è fermo da quasi un anno, dopo la sua esperienza al Marsiglia, condotto magistralmente al terzo posto dell’ultima Ligue 1. L’ex Verona non è stato confermato alla guida del club francese e ha preferito prendersi un anno sabbatico.

Scelta fatta per il Napoli: De Laurentiis punta Tudor

Nel corso della stagione il suo nome è stato accostato a tanti club che hanno cambiato allenatore, non ultima la Lazio, in questi giorni concitati per il club biancoceleste dopo la dimissioni di Sarri. Se Lotito lo vuole però dovrà affrettarsi: c’è la sensazione che De Laurentiis possa fare sul serio per il croato.

Si tratta di uno degli allenatori attualmente più ambiti, avendo fatto bene ovunque in carriera. Soprattutto negli ultimi anni tra Verona e Marsiglia. Ancor prima era stato alla Juve per un anno da vice nella stagione di Sarri. La sua parentesi in bianconero è stata sicuramente più duratura da giocatore, avendo militato per ben nove anni a Torino, tranne una parentesi in prestito al Siena. Il Napoli lo aveva già corteggiato, che questa volta sia quella buona?