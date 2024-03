Juventus e Napoli lo hanno rifatto: è successo di nuovo

Juventus e Napoli saranno nuovamente protagoniste, la sfida tra Giuntoli e De Laurentiis si farà accesa

Napoli e Juventus puntano a ripartire forte dalla prossima. In tal senso, possibile un nuovo ‘scontro’ sul calciomercato tra De Laurentiis e l’ex Giuntoli.

La stagione è deludente per Napoli e Juventus, che hanno diverse posizioni in classifica di differenza ma uguali rimpianti. Gli azzurri dovevano gestire meglio l’anno da campioni di Italia, così De Laurentiis sarà costretto all’ennesima rivoluzione per riportare la squadra in alto.

Cristiano Giuntoli, invece, avrà il compito di rilanciare i bianconeri incidendo al di là dei problemi di bilancio. Dovrà sbloccare alcune situazioni importanti per il prossimo futuro.

Juve e Napoli ripartiranno almeno da una lotta sul mercato, la possibilità di scontrarsi in una sorta di asta è davvero probabile. In particolare, c’è un obiettivo in comune che sta divenendo conclamato, pronto per il salto di qualità in una big: Lewis Ferguson.

Ferguson tra Napoli e Juve, i dettagli

Il centrocampista scozzese del Bologna è legato al club felsineo da un contratto sino al 2027 ma, probabilmente, dopo Euro2024 sarà ceduto ottenendo il massimo dal punto di vista finanziario. Sarebbe difficile trattenerlo in Emilia anche in caso di Champions, soprattutto in caso di un exploit nella rassegna continentale con la sua Nazionale.

Il Napoli e la Juve lo seguono con grande attenzione, i numeri stagionali confermano tutta la bontà di un eventuale investimento. Ferguson in Serie A sinora ha giocato 27 partite con sei gol e tre assist. È un calciatore determinante per le sorti del club di Thiago Motta, mai così in alto come in questa stagione.

Il campionato, per altro, era iniziato con slancio per Ferguson con un gol proprio sul campo della Juventus. La prestazione dello scorso agosto ha stregato Giuntoli, che lo ha sempre considerato un profilo importante. Inoltre ha un valore economico inferiore rispetto a Koopmeiners (il ‘pallino’ del dirigente bianconero) o ad altri campioni sondati dai bianconeri.

La quotazione dello scozzese comunque sta crescendo, il Bologna potrebbe richiedere una trentina di milioni di euro. Il club di Saputo non ha fretta di cederlo, la Juve potrebbe proporre metà della quotazione in denaro offrendo poi come contropartite Miretti e Iling.

Il Napoli non vuole rimanere indietro nella corsa e dovrà controrilanciare. Gli azzurri cercano il sostituto di Zielinski, che nella prossima stagione giocherà con l’Inter, con lo scozzese che sarebbe adatto al centrocampo azzurro. La maggiore liquidità del club campano è un fattore da non sottovalutare, ADL potrebbe investire in contanti subito per accontentare il Bologna, spiazzando la Juve e il grande ex.