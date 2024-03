Sconforto Napoli, nulla da fare: l’addio è già deciso

Decisione presa in casa Napoli: il giocatore se ne andrà in estate, non ci sono più dubbi

Il Napoli si prepara ad un’estate di rivoluzione. Dopo una stagione molto negativa, che si chiuderà probabilmente senza la qualificazione in Champions League da campione d’Italia in carica, la società azzurra vuole aprire un nuovo ciclo. Gli ultimi mesi di questo campionato serviranno per capire ulteriormente chi ne farà parte e chi no fra il gruppo squadra, dando per scontato che ci sarà un cambio in panchina.

Non è servito agli azzurri, almeno per adesso, un calciomercato di gennaio da protagonista. Ngonge l’acquisto più costoso e sul quale la società punterà anche per il prossimo anno, così come Mazzocchi. Complicato il riscatto di Hamed Traoré: nonostante sia l’unico dei nuovi ad essersi ritagliato uno spazio importante nella formazione titolare, è difficile pensare che il Napoli possa investire 25 milioni per acquistarlo a titolo definitivo dal Bournemouth.

La situazione però resta ancora aperta: se in queste ultime nove partite confermerà il trend positivo, non è da escludere che alla fine la società possa decidere di tenerlo. Nessun dubbio, invece, sull’altro riscatto.

Il Napoli lo manda via subito: non ha convinto

Oltre a Traoré, con la formula del prestito e diritto di riscatto è arrivato a gennaio anche Leander Dendoncker. Prelevato dall’Aston Villa con il doppio ruolo di centrocampista centrale e difensore, con la maglia azzurra ha giocato finora soltanto 21 minuti. Evidentemente il belga non ha convinto Calzona né la proprietà, ed è per questo che per la sua situazione sembrano esserci pochissimi dubbi.

Il Napoli, a meno di colpi di scena ad oggi non previsti, non riscatterà Dendoncker. La cifra è di 10 milioni, tantissimi per un giocatore utilizzato così poco e che, a quanto pare, non è riuscito a mostrare il suo valore in allenamento.

Una vera e propria meteora, come fu Axel Tuanzebe qualche anno fa (anche lui acquistato con la stessa formula ancora dall’Aston Villa ma in prestito dal Manchester United). Percorso analogo che si concluderà con lo stesso epilogo. A fine stagione il centrocampista belga rientrerà in Inghilterra e lascerà Napoli. Difficile immaginare una trattativa fra le parti per abbassare il costo del riscatto.

Gli azzurri ripartiranno da zero con un nuovo allenatore e un nuovo progetto e Dendoncker è destinato a non farne parte. Tornerà all’Aston Villa, dopodiché sceglierà l’opzione migliore per il suo futuro. Probabilmente lascerà ancora una volta i Villans per una nuova avventura.