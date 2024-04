Travolto da un’auto, è gravissimo: calcio italiano sotto choc

Il modo del calcio italiano, e non solo, è scioccato e incredulo: investito da un’autovettura, lotta tra la vita e la morte

Nella memoria dei tifosi del Torino, ma in generale di tutti gli appassionati di calcio, sono scolpite due date: il 4 maggio del 1949, il giorno della tragedia di Superga in cui perì il Grande Torino di Valentino Mazzola, Gabetto, Loik, ecc., e il 15 ottobre del 1967 quando, a soli 24 anni, chiuse per sempre le sue ali la ‘farfalla granata’, al secolo Gigi Meroni.

Ala destra e con il numero 7 sulle spalle, Gigi Meroni era paragonato a George Best per la fantasia, il dribbling imprevedibile e la somiglianza fisica. Se l’ex Red Devils era considerato il ‘quinto beatle’ per via della sua capigliatura a caschetto come quella dei ‘fab four’, Gigi Meroni era estroso anche fuori dal rettangolo verde: amante dell’arte e anticonformista, era solito girare per le strade di Torino con una gallina al guinzaglio.

E proprio mentre camminava per fare ritorno a casa, dopo la partita contro la Sampdoria, Gigi Meroni venne investito da una Fiata 124 Coupè, alla cui guida c’era un 19enne di buona famiglia, Attilio Romero, grande tifoso granata che nella sua cameretta aveva il poster della ‘farfalla granata’ e che per una breve stagione agli inizi degli anni 2000, dopo una lunga carriera all’ufficio stampa della FIAT, per ironia della sorte, è stato il Presidente del Torino.

Nell’impatto Gigi Meroni venne sbalzato in aria per poi ricadere nell’altra corsia dove venne travolto da una Lancia Appia che lo centrò in pieno e ne trascinò il corpo per 50 metri. Uno choc per il mondo del calcio che ora dopo più di 50 anni rivive lo stesso incubo dato che, travolto da un’auto, versa in gravissime condizioni Fabrizio Iacorossi, personal trainer della premier Giorgia Meloni ma anche (in passato) di Totti, Ilary Blasi ed Emma Marrone nonché grande amico di Daniele De Rossi e di altri calciatori o ex come Balzaretti e Vucinic.

Shock nel calcio: gravissimo il personal trainer amico di Totti e De Rossi

Iacorossi, come riportato da “La Repubblica”, è ricoverato al “San Camillo” in gravissime condizioni dopo essere stato travolto, mentre era in bici, da un’autovettura in transito su via Arno nel tratto che delimita il confine tra il comune di Ostia e Torvaianica, frazione di Pomezia.

Con un polmone perforato e diverse fratture, Iacorossi è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato 5 ore, con le prossime ore che saranno decisive. Al suo capezzale la moglie Noemi che ha condiviso sui social un toccante messaggio (“Ti prego lotta come solo tu sai fare perché noi senza te siamo niente“) ma a fare il tifo per Fabrizio Iacorossi è tutto il mondo del calcio, dello sport e dello spettacolo.