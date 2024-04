Napoli, fuori dalle Coppe: annuncio improvviso, tifosi colpevoli

Napoli fuori dalle Coppe: ecco le ultimissime riguardo questa decisione. Arriva l’annuncio che spiazza e divide la tifoseria.

La sconfitta contro l’Atalanta ha allontanato sempre di più il Napoli verso il quarto posto e la zona Champions League. La distanza, ad otto giornate dalla fine del campionato, è aumentata ulteriormente. Quella con la squadra di Gasperini era l’ultima spiaggia. Adesso, c’è speranza per un posto in Europa o al limite in Conference League. Ma davvero il Napoli parteciperà alle prossime Coppe europee? Ecco l’annuncio improvviso che ha scatenato i tifosi: arriva la notizia riguardo l’esclusione.

Nuovo colpo di scena che riguarda il Napoli: questa volta i tifosi inchiodano Aurelio De Laurentiis. Decisione sorprendete che penalizza la squadra azzurra che, in vista della prossima stagione, rischia di restare fuori dalle Coppe europee.

Napoli fuori dalle Coppe: ecco cosa sta succedendo

E’ la redazione di Calcio Napoli 24 che, attraverso un video, ha chiesto ai tifosi partenopei se fosse meglio partecipare o meno alle prossime Coppe europee.

Plebiscito per il no: la maggior parte spera di non qualificarsi a nessuna manifestazione sportiva europea. Niente Europa e Conference League per il Napoli, dunque. I motivi sono stati svelati: “Fuori da tutte le Coppe per dare uno schiaffo al presidente, questa stagione storta è tutta colpa sua”. E ancora: “Concentriamoci sul campionato, giochiamo senza Coppe così non abbiamo altro stress“.

C’è anche chi la pensa diversamente: “L’Europa League ha sempre il suo fascino”. Ma la maggior parte è contraria, nessuno vuole vedere il Napoli in Europa o Conference League. “O Champions o niente”, sottolinea un tifoso azzurro. “Bisogna ripartire alla grande, meglio farlo senza le Coppe. L’anno prossimo saremo più carichi di adesso”.

Messaggio chiaro, dunque, da parte dei tifosi del Napoli che chiedono alla propria squadra di non qualificarsi alle Coppe Europee: “Può essere un vantaggio non fare altre partite durante la settimana, serve una stagione per lavorare meglio in settimana e prepararsi solo per il campionato”.

Napoli: messaggio dei tifosi sulla qualificazione all’Europa o Conference League

I tifosi si schierano e sperano in un Napoli fuori da tutte le Coppe. Con la qualificazione in Champions ormai compromessa, -12 dal quarto posto e -7 dal quinto che può dare l’ultimo pass, i supporter azzurri preferiscono non disputare altre manifestazioni sportive europee. Evitare, dunque, l’Europa o la Conference League per prepararsi al meglio in vista del prossimo campionato di Serie A. Una richiesta inusuale che, di sicuro, non trova il consenso da parte della società che non vuole perdere gli introiti derivanti dai premi Uefa per la partecipazione alle Coppe Europee. La squadra, dunque, fino alla fine tenterà di qualificarsi ad una manifestazione sportiva europea, per buona pace dei tifosi.