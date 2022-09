“Non può farlo!”: Napoli, nuovo acquisto già stroncato in diretta

Uno dei nuovi acquisti di casa Napoli stroncato in diretta. Cosi le parole del giornalista adesso stanno facendo discutere i tifosi.

Dopo la vittoria contro lo Spezia ed anche il grande successo ottenuto in Champions League contro il Liverpool, c’è grande entusiasmo in casa Napoli. La squadra azzurra pare aver catalizzato tutta l’attenzione in maniera positiva, al punto da creare entusiasmo ed hype attorno ad una rosa che in questo avvio di campionato sta facendo delle cose davvero importanti.

Merito di Luciano Spalletti, che ha recepito le necessità di questa squadra, andando cosi a dare una veste tattica che potesse essere in grado di calzare a pennello su una rosa come quella azzurra. Certo, tanto lavoro c’è ancora da fare per riuscire a trovare una quadra chiara da qui alle prossime settimane.

Grande lavoro, poi, è stato fatto anche dalla società che in estate ha operato una vera e propria rivoluzione. Sono partiti tutti giocatori che hanno segnato gli ultimi anni, ed al contrario sono arrivati giovani di belle speranze per il futuro, che già nell’immediato stanno facendo vedere delle cose importanti.

Napoli, su Ndombele il grande dubbio: stroncato in diretta

E cosi Kvaratskhelia, o ancora Simeone, Kim, Olivera, Raspadori, tutti giocatori che si sono dimostrati pronti per l’uso. Anche l’ex Sassuolo, inizialmente bacchettato dai critici, contro lo Spezia è alla fine risultato decisivo per potare a casa i tre punti.

Tra tutti i nuovi acquisti, c’è uno che ancora non ha dimostrato il proprio valore in maniera limpida ed evidente. Stiamo parlando di Tanguy Ndombele, arrivato dal Tottenham ma ancora non brillante come ci si aspettava. E cosi a parlare di lui ci ha pensato Umberto Chiariello che, ai microfoni di Canale 21 ha spiegato la sua chiave di lettura.

“I dubbi nascono quando Spalletti identifica in un giocatore come Ndombele, a cui bisogna dare tempo, come l’altro Lobotka”, ha detto Chiariello. “Ma evidentemente non è così: lo si espone a brutte figure se lo si vuole far diventare il palleggiatore del Napoli al posto di Lobotka”, ha ancora proseguito il giornalista. “La soluzione sarebbe Gaetano – ha detto Chiariello-, che nella Cremonese ha già fatto quel ruolo, se solo Spalletti lo capisse”.