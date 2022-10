Mondiali in Qatar, esclusione ad un mese dal torneo? Colpo di scena

Manca meno di un mese alla prima gara dei Mondiali di Qatar 2022 e la Nazionale formalmente fa una richiesta inaspettata alla FIFA.

Dal momento in cui è partita l’organizzazione dei Mondiali di Qatar del 2022, le polemiche hanno avvolto l’evento per diverse motivazioni, di cui la maggior parte di natura sociale. In prima istanza è stata discussa la decisione di affidare al paese del Medio Oriente la kermesse intercontinentale più seguita al mondo. Con tutto ciò che ne è conseguito anche a livello organizzativo tanto per il periodo dell’anno quanto e molto più nettamente per gli incidenti durante i lavori.

L’ultima polemica è scoppiata per la posizione presa dall’Iran, quando manca poco meno di un mese all’inizio della Coppa del Mondo. Alcuni attivisti, tra cui anche personalità sportive e nello specifico calciatori molto influenti del paese, hanno compilato una richiesta formale. L’hanno poi indirizzata alla FIFA.

La richiesta è di essere esclusi da Qatar 2022. O meglio si chiede di fermare la Federazione iraniana e quindi tutte le sue attività, che in questo caso comincerebbero il 20 novembre prossimo.

Mondiali Qatar 2022, l’Iran chiede di essere escluso!

Il motivo, come riferito dai media locali, è la forte repressione dei diritti civili all’interno dell’Iran, la cui maggior parte delle restrizioni riguardano la libertà delle donne. Queste, infatti, non possono nemmeno entrare allo stadio. E questo comportamento, tra i tanti, sarebbe una violazione delle regole più basilari anche della stessa FIFA. Ricordiamo che l’Iran fa parte del girone B insieme a Inghilterra, Stati Uniti e Galles.

“La brutalità dell’Iran nei confronti del suo stesso popolo ha raggiunto un punto critico, e questo impone una dissociazione inequivocabile e ferma dal mondo del calcio e dello sport”, si legge all’interno della lettera. La Federcalcio iraniana sembra propensa a fare in modo che si rispettino le linee guida del governo e già non è ammissibile nei riguardi di un evento ad appannaggio della FIFA, che come il resto delle organizzazioni calcistiche dovrebbe essere “indipendente e libera da qualsiasi forma o tipo di influenza. Questa è una violazione (articolo 19) dello statuto Fifa”.