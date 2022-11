Calciomercato Napoli, Giuntoli fa affari: annuncio dell’agente

Il Napoli è in vetta al campionato e già qualificato in Champions. Il club lavora anche al calciomercato e Giuntoli è sempre molto attivo.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è stato capace di coniare una squadra straordinaria, valutando soprattutto un fantastico rapporto qualità-prezzo. La società ha ceduto alcune pedine fondamentali, da Lorenzo Insigne a Kalidou Koulibaly senza dimenticare Dries Mertens, ma non ha subito i loro addii.

Anzi. La società ha comprato diversi giovani interessanti che si sono subito ambientati e che hanno dato un apporto quasi ‘magico’ al club partenopeo. Kvicha Kvaratskhelia in particolare, arrivato come oggetto misterioso, sta trascinando gli azzurri a suon di reti e grandi prestazioni.

Il Napoli è cambiato negli ultimi mesi, ma non tutta la squadra. Una delle certezze della squadra è il nuovo capitano, il terzino Giovanni Di Lorenzo. Il giocatore è un pilastro della squadra di Spalletti ed è uno dei pochi calciatori, davvero insostituibili.

Napoli, vicino il rinnovo di Di Lorenzo

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb ed ha trattato di tanti temi. Tra questi il rinnovo dell’ex terzino dell’Empoli e Giuffredi ha dichiarato:

“Durante la sosta parleremo con il Napoli per il rinnovo, è già deciso. Tra i miei assistiti è una situazione simile anche con Biraghi della Fiorentina. I risultati avevano inizialmente bloccato il capitolo rinnovo, ma sia per Biraghi che per Di Lorenzo se ne parla durante la sosta”.