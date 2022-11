“Con l’Eintracht c’è da fare questo”: Napoli, Trevisani avverte Spalletti

Il Napoli ha appreso quale sarà il suo destino in Champions League e adesso non ci sono molti dubbi: ecco cosa si aspetta Trevisani dalla gara contro l’Eintracht.

Il Napoli, subito dopo la vittoria di carattere ottenuta contro l’Atalanta in campionato, ha conosciuto anche il proprio destino per il percorso in Champions League. Ad attendere gli azzurri ci saranno infatti, dopo la sosta per i Mondiali, gli ottavi contro l’Eintracht. Le aspettative sono ben precise.

Quest’oggi, quindi, il Napoli ha scoperto quale sarà la squadra da battere agli ottavi di Champions: si tratta dell’Eintracht. Scampato il pericolo PSG, adesso, il destino è tutto nelle mani dei partenopei.

A parlare, perciò, proprio delle aspettative che ci sono sul match in questione è stato il giornalista Riccardo Trevisani. La sua opinione è netta: gli auspici adesso puntano molto in alto.

Champions League, le aspettative di Trevisani sulla sfida che impegnerà il Napoli contro l’Eintracht

Il giornalista Riccardo Trevisani, quindi, ha detto la sua sul Napoli, ai microfoni siglati ‘Mediaset’, dopo i risultati dei sorteggi per gli ottavi di Champions League: “L’Eintracht è meno forte di tutte le squadre. Ha pochissimo talento, a parte Borré e il portiere, Trapp, che comunque qualche errore lo fa”.

“Non è una squadra – ha continuato – che prende e ti fa male. Una squadra che ti schianta. Non gioca meglio del Napoli. Se la lasci in partita ha il guizzo per venirne fuori, ma non è una squadra che fa paura. Mentre il Napoli fa paura. Mi aspetto che il Napoli in questo doppio confronto dia 2-3 gol di scarto all’Eintracht. Non solo che passi il turno, ma che lo passi bene”.