Napoli, la rivelazione sulla sosta: “Succederà di nuovo…”

La rivelazione sulla sosta è una notizia positiva per i tifosi del Napoli: una notizia che attende l’ufficialità

Il Napoli affronta la sosta con tranquillità, consapevole che nella seconda parte di stagione dovrà ricominciare a macinare gioco e punti. E’ una pausa che fa bene alla squadra, come ammesso dallo stesso Spalletti in un’intervista oggi. I partenopei non potevano continuare a tenere quel ritmo per sempre e sarebbero inevitabilmente perso dei punti preziosi. Ci sarà un ritiro in Turchia con alcuni amichevoli, poi si ritornerà a Castel Volturno per preparare la sfida con l’Inter il 4 gennaio.

E’ però in programma un’amichevole allo stadio Maradona prima che inizi di nuovo il campionato. L’avversario scelto è il Villarreal, squadra dove giocano anche Pepe Reina e Raul Albiol, due vecchie conoscenze del pubblico partenopeo. E oggi Carlo Alvino ha dato una notizia che sicuramente farà piacere ai tifosi del Napoli, che ieri si sono riuniti all’esterno del Maradona per rendere omaggio al campione argentino nel secondo anniversario della sua scomparsa.

Napoli, un’altra amichevole dopo il Villarreal

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Dopo il Villarreal, è in programma un’altra amichevole per i partenopei, ma non allo stadio Maradona. Da quel che so, si tratta di una squadra della Ligue 1. Le richieste di Spalletti saranno realizzate dalla dirigenza del club”. Evidentemente, Spalletti vuole presentare la sua squadra al massimo della forma per la partita del Meazza contro l’Inter.

E dopo una lunga astinenza dovuta ai Mondiali, i tifosi del Napoli saranno contenti di vedere tre o quattro amichevoli tra quelle che si giocheranno in Turchia, quella col Villarreal e l’altra annunciata da Alvino.