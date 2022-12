Inter, Marotta studia il post Handanovic: nel mirino due nomi a sorpresa

L’Inter pensa al futuro per il ruolo di portiere. Due nomi per sostituire Handanovic: Marotta studia già le prossime mosse.

L’Inter con l’ingaggio di Onana questa estate ha praticamente già guardato al futuro per il ruolo di portiere. L’ex Ajax quest’anno è ancora affiancato da Handanovic, ma nella prossima stagione potrebbe avere un nuovo compagno di reparto. Dopo ben 11 stagioni potrebbe infatti finire l’avventura dell’estremo difensore sloveno con la maglia nerazzurra.

Una storia iniziata nell’ormai lontano 2012, Samir Handanovic ha il contratto in scadenza nel 2023. Non è detto che si troverà l’accordo per il rinnovo del contratto e così, dopo più di 400 presenze in campo potrebbe finire il rapporto tra il portiere ex Udinese e il club nerazzurro.

A questo punto però l’Inter si troverebbe di fronte al problema di trovare un portiere in grado di affiancare il titolare Onana. L’idea di Beppe Marotta è comunque quella di trovare un estremo difensore in scadenza di contratto in modo, se Handanovic dovesse andare via a zero, di prendere il suo sostituto nello stesso modo senza nessun esborso di cartellino.

Inter, per il dopo Hadanovic due nomi: Sommer o Bayindir?ù

Il primo nome sulla lista del dirigente dell’Inter è quello di Yann Sommer. Estremo difensore d’esperienza, da anni titolare della nazionale svizzera con la quale sta disputando in questi giorni il Mondiale in Qatar e titolare anche nel Borussia M’Gladbach, Sommer rappresenta classe ’88 rappresenterebbe una soluzione di sicurezza.

L’altro nome, meno esperto ma col vantaggio del fattore anagrafico, è quello di Altay Bayindir, dieci anni più giovane di Sommer e portiere titolare del Fenerbahce. Bayindir può comunque contare su di una discreta esperienza anche in ambito europeo avendo partecipato alle competizioni continentali con la maglia gialloblù del club turco.