Caos Ronaldo, il rifiuto del portoghese è netto: la decisione stupisce tutti

Ronaldo non smette di far parlare di sé: dopo l’esclusione dall’undici titolare nella gara di ieri, oggi si è registrata un’altra novità

Gli ottavi di finale si sono conclusi con la roboante vittoria del Portogallo sulla Svizzera. 6-1 il punteggio in favore dei lusitani del ct Fernando Santos. Il match è stato incanalato dalla tripletta di Gonçalo Ramos. Il giovane attaccante del Benfica ha firmato una tripletta prima di lasciare il campo.

La sua presenza ha fatto molto scalpore perché legata alla rinuncia a Cristiano Ronaldo. Nelle ore precedenti la sfida, il sondaggio condotto da ‘A Bola’ ha visto il 70% degli internauti schierarsi a favore dell’assenza di CR7 nell’undici titolare. Una scelta che il ct sembra aver voluto in qualche modo ascoltare. La vicenda però non si è conclusa qui. Prima è giunto lo sfogo di Giorgina, ora si segnala un nuovo capitolo.

Portogallo, Cristiano Ronaldo non si allena con le riserve: l’attaccante ha svolto lavoro in palestra con i titolari

Nella giornata di oggi, il Portogallo è tornato immediatamente al lavoro per preparare la partita di sabato pomeriggio contro il sorprendente Marocco, che ieri pomeriggio ha intascato il pass per i quarti di finale superando la Spagna di Luis Enrique ai calci di rigore.

Cristiano Ronaldo, che dal primo gennaio dovrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Al-Nassr, non ha preso parte all’allenamento riservato ai dodici che non sono scesi in campo dal primo minuto con la Svizzera. L’attaccante portoghese, secondo quanto raccolto dall’‘Ansa’, si è invece allenato in palestra con coloro i quali sono partiti dal primo minuto. Al momento non sono arrivate spiegazioni ufficiali da parte della federazione portoghese. Rafael Leao, entrato in campo insieme a lui, ha svolto regolarmente la seduta con le riserve.

In questo Mondiale, Ronaldo ha segnato un solo gol, nel match della prima giornata del girone H contro il Ghana. Successivamente è rimasto all’asciutto. Ieri sera ha trovato la rete ma partendo da posizione di fuorigioco pertanto è arrivata prontamente la segnalazione del guardalinee.