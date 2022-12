🤔Napoli, Spalletti sorprende tutti: azzurro verso il cambio ruolo

Il Napoli di Spalletti affronterĂ l’Antalyaspor in amichevole in Turchia. Tempo di prove per il tecnico che potrebbe fare qualche cambiamento.

Il Napoli di Spalletti sta affrontando in questi giorni una mini tournée con la squadra impegnata in una serie di amichevoli per preparare al meglio l’inizio 2023. La capolista affronterà un gennaio caldissimo, che, potrebbe mettere una grande pietra sul discorso scudetto. Il club partenopeo ha attualmente 8 punti sul Milan e un vantaggio superiore sulle altre big ed a gennaio affronterà subito l’Inter a San Siro e poi la Juventus di Massimiliano Allegri.

La squadra partenopea, in caso di vittoria, potrebbe di fatto estromettere due pretendenti al titolo. Gli azzurri potrebbero avvicinare di molto il discorso scudetto, un sogno che tutto il popolo napoletano coltiva da anni. Gli azzurri affronteranno oggi la prima amichevole in Turchia, la prima di una serie e Spalletti inizierà affrontando i turchi dell’Antalyaspor. Grande attesa per il club capolista in Serie A.

Spalletti deve fare i conti con le assenze, tra qualche calciatore con problemi fisici, e gli assenti per i Mondiali di calcio in Qatar. I calciatori che hanno partecipato alla rassegna iridata del club partenopeo sono giĂ stati eliminati ma non andranno in Turchia e torneranno in Italia per allenarsi in cittĂ . Qualche giorno di riposo quindi dopo le avventure e le insidie con la propria Nazionale.

Napoli, la formazione di Spalletti in amichevole

Spalletti scenderà in campo con il consueto 4-3-3 ed in attacco utilizzerà il tridente delle meraviglie che vede protagonisti Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Matteo Politano. Il Napoli schiererà il tridente sulla carta titolare di questo inizio stagione. Solitamente l’unico dubbio riguarda la fascia destra ma Lozano ha disputato i Mondiali con la Nazionale del Messico e di conseguenza non è a disposizione del tecnico.

I colleghi di Sky Sport hanno parlato della probabile formazione che potrebbe scendere in campo in data odierna. L’unica vera novità riguarda la difesa ed il capitano Giovanni Di Lorenzo: il calciatore potrebbe essere schierato come centrale di difesa. Spalletti deve fare i conti con gli infortuni al centro della difesa (anche Juan Jesus non è al meglio) e per questo motivo utilizzerà Di Lorenzo in un ruolo diverso dal solito. Ecco la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3-3):Meret, Zanoli, Di Lorenzo, Ostigard, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia