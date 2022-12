“Può chiedere la cessione”: Calciomercato Napoli, si lavora al sostituto

In casa Napoli si lavora al futuro in vista della ripresa della Serie A. La società non vuole farsi trovare impreparata e pensa a tutto.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha svolto fino ad ora un lavoro davvero straordinario. L’allenatore toscano sta riuscendo a realizzare un capolavoro, trovando il meglio da ogni giocatore. Il ds Giuntoli va elogiato per acquisti di livello e sconosciuti ai più come quelli di Kim e Kvaratskhelia, ma il tecnico ha avuto capacità mai riuscite invece ai suoi predecessori.

Spalletti è riuscito a rilanciare calciatori definiti sul viale del tramonto come il brasiliano Juan Jesus, arrivato da svincolato dopo le ultime deludenti avventure. Ha dato nuova fiducia a Mario Rui, rilanciandolo dopo le varie critiche e ha trovato un nuovo top player in casa partenopea. Luciano ha autorizzato senza particolari polemiche la cessione di Fabian Ruiz ed ha fatto esplodere il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka.

I precedenti tecnici azzurri non hanno saputo capire subito il talento del regista (arrivato grazie ad Hamsik) ma Lobotka ha pian piano preso le chiavi del centrocampo ed ora la società ha trovato un grande gioiello. Nelle ultime settimane il centrocampista è stato addirittura accostato al Real Madrid e solo questo dà la consapevolezza del lavoro svolto da Spalletti. Il tecnico ha lanciato quasi tutta la squadra e solo in pochi ruoli non ha cambiato quasi mai.

Napoli, Zanoli può partire

Il capitano del club azzurro Giovanni Di Lorenzo è uno dei pilastri della squadra. Spalletti tende ad utilizzarlo quasi sempre e, quando in emergenza (vedi ultima amichevole in Turchia) lo adatta anche fuori ruolo. La sua continuità è favolosa e allo stesso tempo ha portato a concedere poco spazio al giovane Zanoli. Il giocatore non ha trovato quasi mai spazio e non è escluso possa chiedere la cessione.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il club partenopeo attende le mosse dell’ex talento della squadra Primavera campana e solo poi deciderà il da farsi. Il club, in caso di cessione, potrebbe prendere in considerazione il nome di Ferdi Kadioglu, esterno del Fenerbahce, accostato più volte alla società azzurra. Il Napoli attende, ma non vuole farsi trovare impreparato e studia tutte le mosse possibili.