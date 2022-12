Argentina, l’azzurro festeggia a metà: messaggio tra gioia e amarezza

L’Argentina vince il Mondiale e il giocatore del Napoli può essere vicino ai suoi connazionali solo con il pensiero: il messaggio alla nazionale.

Il Napoli ha festeggiato l’Argentina, con un’intera città che si è riversata per le strade omaggiando ancora una volta il ricordo immenso di Diego Armando Maradona. Nel frattempo, però, è arrivato anche un messaggio alla Nazionale Albiceleste proprio da parte di un giocatore azzurro.

L’Argentina ha vinto i Mondiali in Qatar beffando la Francia che, ancora una volta, ha perso la coppa per eccellenza fallendo ai calci di rigore. Non ha sbagliato Mbappé, con il terzo penalty calciato nel corso della finale. Ma hanno fallito l’occasione prima Coman, complice la parata di Emiliano Martinez, e poi Tchouaméni, che non ha centrato la porta.

La festa è stata, e continua ad essere, grande per la Selección. Dalle file del Napoli, inoltre, proprio per l’impresa compiuta dai suoi connazionali, è arrivato un messaggio in particolare. Quello di Giovanni Simeone, non convocato per il Qatar da Lionel Scaloni. Nonostante i gol segnati e le buone prestazioni registrate tra Champions League e Serie A.

L’Argentina si consacra campione del Mondo, ma Simeone può essere vicino alla nazionale solo con il pensiero

Tramite ‘Twitter’, allora, Giovanni Simeone ha voluto omaggiare i suoi connazionali che hanno conquistato la vittoria nella finalissima dei Mondiali contro la Francia. “Hanno reso felice un’intera città!!!!”, ha scritto l’attaccante del Napoli appunto via social.

“In ogni ballo sono stato uno di voi… Congratulazioni Campioni del Mondo!”, ha concluso. Un messaggio di grande affetto, che però tra le righe cela anche della velata tristezza per non aver potuto prendere parte a quel gruppo che adesso festeggia unito e compatto.

Nonostante quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione al Napoli, infatti, Giovanni Simeone non è stato convocato da Scaloni. E si è dovuto accontentare di seguire la sua nazionale da lontano. Mostrando affetto e vicinanza con il pensiero, oltre che con il cuore.