Napoli, doccia fredda per Spalletti: cinque assenze contro il Lille

Napoli-Lille, non solo l’ennesimo cambio di modulo: Spalletti deve fare i conti con una vera e propria batosta a pochi giorni dal match.

La SSC Napoli di Luciano Spalletti si avvia verso l’ultimo test amichevole prima della ripartenza del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta arriva la compagine francese e c’è aria di novità. Dopo le due sfide in Turchia contro Antalyaspor e Crystal Palace e la gara contro il Villareal, c’è l’ennesimo test per i calciatori partenopei.

Ci saranno sostanziali novità rispetto alle ultime uscite. Il prossimo 21 dicembre, al Maradona di Fuorigotta, i tifosi rivedranno, con ogni probabilità, il collaudato 4-3-3. Il modulo storico degli azzurri sembra dare più garanzie rispetto al 4-2-3-1 provato nelle ultime uscite. I sei gol subiti nelle tre gare amichevoli fanno accendere un vero e proprio campanello d’allarme. Sembra davvero troppo per una squadra che punta alla vittoria finale del campionato di Serie A.

Napoli-Lille, cinque assenze per Spalletti

Oltre a trovare una soluzione per ciò che riguarda il modulo, mister Luciano Spalletti deve fare i conti anche con diverse assenze. Oltre ad Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu, ancora alle prese con i problemi fisici delle ultime settimane, il tecnico dei partenopei deve fare i conti anche con altre assenze. Si tratta dei giocatori azzurri impegnati al Mondiale in Qatar.

Nonostante la rassegna iridata si sia conclusa ieri con la vittoria dell’Argentina ai danni della Francia, i tesserati della SSC Napoli hanno detto addio alla competizione già diversi giorni prima. Hirving Lozano, André Zambo Anguissa e Mathias Olivera sono stati eliminati alla fase a gironi. Piotr Zielinski e Kim Min-Jae, invece, sono usciti dal torneo agli ottavi di finale della competizione FIFA. Dopo l’addio alle rispettive Nazionali, i calciatori sono partiti per le vacanze. Ma quando torneranno a Castel Volturno? Solamente entro la giornata di domani. Per questo motivo, i cinque calciatori saranno assenti per la gara amichevole contro il Lille. Per loro è prevista una tabella di lavoro differenziato in vista della ripresa del campionato.