“Tripla operazione, tutto fatto”: Napoli, sarà ufficiale all’apertura del mercato

Il Napoli si prepara alla sessione invernale di calciomercato. Un’operazione con tre movimenti, Cristiano Giuntoli ha chiuso tutto.

Non si prevedono grandi operazioni di mercato in casa Napoli, almeno non in questa sessione invernale ormai alle porte. La società non vuole stravolgere quella che squadre che ha incantato l’Europa nella prima fase della stagione, ed ecco perchè non si muoveranno i big azzurri. No, nemmeno di fronte ad offerte irrinunciabili. Su questo Aurelio De Laurentiis pare davvero convinto, anche per dare a Luciano Spalletti la possibilità di proseguire il lavoro cominciato la scorsa estate.

Certo, non si può dire che il Napoli resterà saldamente immobile. Non ci saranno grandi movimenti, come detto, ma qualcosa si farà. Anche perchè Cristiano Giuntoli deve fare i conti con la volontà di alcuni azzurri di giocare di più. Ovviamente discorso legato a giocatori che durante i primi mesi non hanno avuto spazio, e che con ogni probabilità non ne avrebbero nemmeno nella seconda parte per una questione di gerarchie.

Diego Demme è l’esempio emblematico: Giuntoli gli troverà probabilmente una sistemazione da qui alle prossime settimane, con la Salernitana che potrebbe rappresentate una soluzione concreta. Ragionamento, poi, si stanno facendo anche su Salvatore Sirigu, portiere di grande esperienza ma che dietro Meret ad oggi ha trovato uno spazio quasi nullo.

Napoli, tripla operazione: sarà tutto ufficiale a breve

Si, ma cosa farà concretamente il Napoli? C’è un giocatore che dovrebbe approdare in azzurro nel corso della finestra invernale di calciomercato, il tutto all’interno di un’operazione che dovrebbe prevedere addirittura tre movimenti. Bartosz Bereszynski è il terzino individuato dal direttore sportivo azzurro per ricoprire il ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo. Con la Sampdoria è ormai tutto fatto, come riporta anche oggi ‘Il Mattino’, ed il tutto dovrebbe essere ufficiale all’apertura del mercato.

Con il polacco a Napoli, approderà a Genova Alessandro Zanoli che dunque proverà a giocarsi le sue carte in una piazza più piccola come quella doriana. Ma non solo: oltre ai due calciatori – si legge – nell’operazione tra Napoli e Sampdoria sarà incluso anche il rientro di Nikita Contini, che tornerà all’ombra del Vesuvio nel ruolo di terzo portiere.