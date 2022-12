Napoli, Spalletti attende risposte: i tre grandi dubbi in vista dell’Inter

In casa Napoli ora la squadra è ferma per le feste natalizie. Poi il tecnico preparerà al meglio il big match di San Siro contro l’Inter.

Il Napoli è pronto a riscendere in campo, una ripresa dopo le feste natalizie. Il club partenopeo ha terminato il 2022 con una serie di amichevoli e queste non hanno, a dire il vero, dato i riscontri che tutti speravano. La squadra è apparsa ancora fuori condizione ed ha subito due brutte sconfitte nelle amichevoli al Maradona contro Villarreal e Lille. Nello specifico la sfida contro i francesi preoccupa e non poco.

Il 4 a 1 del Lille (con tanti assenti) nella città partenopea ha mostrato evidenti lacune difensive ed il tecnico che deve recuperare i reduci dal Mondiale e non solo. Il tecnico conta di avere tutti a disposizione per la sfida del 4 Gennaio contro l’Inter, subito big match alla ripresa del campionato di Serie A.

Tre giorni di riposo per permettere ai calciatori di godersi le vacanze natalizie e poi Spalletti dovrà fare i conti con le ultime in vista della sfida contro i nerazzurri. La formazione e gli uomini a disposizione sono ormai chiari, ma il tecnico ha solo tre grossi dubbi riguardo la propria rosa e tutti gli uomini a disposizione.

Napoli, Spalletti e le ultime in vista dell’Inter

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il tecnico deve valutare in primis le condizioni del difensore Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro ha saltato l’ultima parte del 2022 a causa di un brusco infortunio ed è rientrato definitivamente in gruppo solo qualche giorno prima di Natale. Il tecnico, alla ripresa, dovrà verificare bene le condizioni del calciatore e capire se c’è la possibilità di lanciarlo dal primo minuto nella sfida contro i nerazzurri.

Non solo Rrahmani, ma il tecnico dovrà valutare anche la condizione del portiere Salvatore Sirigu e di Diego Demme. I due azzurri, indiziati anche in ottica calciomercato, lavorano ancora a parte ma il tecnico spera di averli entrambi al più presto a disposizione. Demme è uno dei ricambi principali a centrocampo e Spalletti conta di averlo al 100 % alla ripresa del campionato.