Calciomercato Napoli, dal compleanno al ‘regalo’: ADL ci pensa

Calciomercato Napoli, oggi il compleanno del giocatore: si attende solamente il regalo e si ragiona sul riscatto, queste le condizioni.

Il Napoli si prepara al ritorno in campo in Serie A. Dopo la sosta dei Mondiali, infatti, il campionato italiano ricomincerà e per la squadra di Luciano Spalletti alla prima ci sarà il big match a San Siro contro l’Inter da dover affrontare. Nel frattempo, sul mercato, si ragiona su un’operazione in particolare.

Il Napoli, dunque, pensa alle varie situazioni di mercato che si stanno man mano prospettando con la sessione invernale che aprirà ufficialmente a gennaio. Cristiano Giuntoli ha un lista di priorità e, tra queste, si ragiona anche sul futuro di Tanguy Ndombélé.

Il club azzurro gli ha recapitato i propri auguri di buon compleanno, in questo giorno importante per il francese classe 1996. Ha compiuto 26 anni ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. E resta da capire se nella squadra di Spalletti o al Tottenham. Il punto della situazione.

Calciomercato Napoli, il club fa gli auguri a Ndombélé ma nel frattempo ragiona sul suo riscatto: le ultime

Tanguy Ndombélé è ufficialmente di proprietà del Tottenham, anche se dal 19 agosto del 2022 è arrivato in prestito al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, che quest’oggi gli ha augurato il meglio per il giorno del compleanno, deve decidere cosa fare con il centrocampista che non ha trovato tantissimo spazio in campo nelle gerarchie. Il Napoli, infatti, può decidere se esercitare per il suo cartellino il diritto di riscatto.

Il prezzo per averlo definitivamente in squadra è quello di 32 milioni di euro. Il francese sarebbe anche propenso a restare alla corte di Luciano Spalletti. Ma il nodo da risolvere è fondamentalmente uno. Ndombélé dovrebbe ridurre il proprio ingaggio, attualmente pagato metà dal Napoli e metà dal Tottenham. La sua volontà sarebbe quella di restare. Dal canto suo il Napoli vorrebbe trattenerlo con sé e far tesoro delle sue qualità. Si ragiona, quindi, su come incastrare al meglio le varie dinamiche.