Inter-Napoli, Osimhen vs Lukaku: c’è un dato pazzesco sul bomber azzurro

Inter-Napoli si avvicina giorno dopo giorno e gli azzurri potranno contare sul contributo del bomber Osimhen: i dati sul conto del nigeriano sono veramente pazzeschi.

Mister Luciano Spalletti sta quotidianamente lavorando sull’aspetto mentale dei giocatori del Napoli in vista della gara di San Siro contro l’Inter in calendario il prossimo 4 gennaio alle 20:45. Sarà il match che segnerà il ritorno della Serie A dopo quasi due mesi di assenza a causa dei Mondiali di Qatar 2022 e le festività natalizie. In questo lungo periodo di stasi, lo staff del Napoli ha cercato di mantenere alto il livello atletico attraverso il ritiro ad Antalya (Turchia), le varie amichevoli e gli allenamenti intensivi, fra cui l’ultimo congiunto con la Juve Stabia.

Tuttavia, la squadra di carica da sé. Come confermato anche dal messaggio motivazionale condiviso da Giovanni Simeone sui social, il gruppo non vede l’ora di poter di nuovo scendere in campo e proseguire col cammino intrapreso nella prima parte di stagione, costellato da successi. Gli azzurri, infatti, hanno chiuso il 2022 con 8 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica e 41 punti già conquistati, con 13 vittorie e 2 pareggi.

Tra i vari fattori sui quali può fare affidamento Luciano Spalletti, uno dei più carismatici e talentosi è sicuramente Victor Osimhen. Basta dare un’occhiata ai numeri del bomber nigeriano per capire il livello di maturità raggiunto e la garanzia che rappresenta per la formazione azzurra.

Osimhen sfida Lukaku: i numeri del nigeriano sono incredibili

Come riflette ‘Il Mattino’, Inter-Napoli sarà interessante nella prospettiva della contrapposizione fra Lukaku e Osimhen. Il belga è sicuramente la potenza offensiva. Nel caso del nigeriano ciò che spicca è la sua incredibile velocità. Ma non è la sola qualità da esaltare, perché Osimhen ha una media gol impressionante e ciò l’aiuta a imporsi come goleador pregiato in tutta Europa.

Nelle 11 partite di Serie A a cui ha preso parte fino a questo momento, ha segnato 9 reti. Se si considera anche il gol contro l’Ajax allo Stadio Diego Armando Maradona in Champions League, si arriva a quota 10 reti in 14 presenze accumulate finora. Una media da paura, che si avvicina proprio a quella di Lukaku nelle sue prime due stagioni nerazzurre: nel 2019-20 raggiunse 51 presenze e 34 gol, nel 2020-21 toccò quota 44 presenze e 30 gol. Entrambi d’altronde sono calciatori letali se hanno spazi a disposizione e nel caso dei difensori dell’Inter dovranno fare attenzione alla rapidità di Osimhen, mentre la linea arretrata del Napoli dovrà contenere la potenza dell’avversario nerazzurro.