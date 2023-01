Napoli, ma cosa dice l’ex? La ‘frecciata’ fa scontenti i tifosi

Il Napoli ha un obiettivo ben preciso: affrontare i mesi che verranno con la stessa qualità di quelli passati. La ‘frecciata’ dell’ex, però, lascia scontenti.

Il Napoli ha le idee ben chiare e ha come obiettivo quello di tornare in campo, a gennaio, e di affrontare questa seconda parte di stagione all’altezza della prima. C’è un primo posto in classifica da conservare. Proprio in merito a questo discorso, però, il pensiero di un ex azzurro in particolare non ha fatto piacere.

Il Napoli, questa stagione ancor di più, ha nelle proprie mani il proprio destino. Il primo posto in classifica deve perciò essere difeso con le unghie e con i denti, se si vuole arrivare a ottenere il titolo di campione.

Ed è allora a questo proposito, tuttavia, che anche un ex importante ha detto la sua. Le parole di Carlo Ancelotti, però, non hanno fatto particolarmente piacere ai tifosi azzurri. Ecco cos’ha riferito.

Napoli, senti che pensa Carlo Ancelotti: il suo discorso chiama in causa anche il Milan

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex tecnico del Napoli, ha quindi parlato così ai microfoni di ‘SportMediaset’ della seconda parte di stagione che sta per cominciare: “Penso che l’eventuale vittoria dello Scudetto valga molto per il Milan e per Paolo Maldini, che è arrivato quando la società era in difficoltà”.

Ma ha poi continuato parlando sempre del Milan e dell’augurio che possa confermarsi Campione d’Italia anche il prossimo giugno: “La vittoria dello Scudetto riapre o può riaprire un ciclo che si era interrotto a causa di varie vicissitudini. Dopo l’uscita di Berlusconi, questa squadra ha trovato difficoltà e penso che la bella stagione dell’anno scorso possa essere un trampolino di lancio per nuovi successi. Io che sono madridista e milanista me lo auguro“. Idee chiare per Ancelotti che vorrebbe perciò vedere la seconda stella sulla maglia rossonera, proprio con la fine di questa stagione 2022/23.