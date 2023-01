Napoli, gioia incontenibile: la sentenza fa esultare anche De Laurentiis

Per il Napoli, così come per la Serie A in generale, manca sempre meno al rientro in campo: c’è una sentenza che fa esultare anche De Laurentiis.

Il Napoli si prepara per tornare in campo in Serie A. Luciano Spalletti sta ragionando sulla migliore formazione da poter schierare in campo contro l’Inter a San Siro. Nel frattempo, poi, proprio in vista della ripresa, sono arrivate parole di stima nei confronti del club. Parole che faranno felice anche De Laurentiis.

La grande incognita, ora come ora, è capire come le squadre di Serie A torneranno in campo dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. Ci si aspetta tanto dalle big, ma soprattutto dal Napoli che nella prima parte di stagione ha dimostrato di non avere rivali.

Di quello che si attende e di quanto già mostrato ha parlato anche l’ex difensore del club azzurro, Andrea Dossena. Le sue parole faranno piacere alla società e allo stesso De Laurentiis. Tanti elogi specialmente per Kim.

Napoli, parla l’ex difensore Dossena: Kim l’ha impressionato, tanti elogi per gli azzurri

L’ex difensore del club azzurro, Andrea Dossena, ha parlato così ai microfoni di ‘Napoli Magazine’: “Il Napoli ha un gioco ben collaudato. I ragazzi si riconoscono in quello stile. Spero tornino in campo a gennaio con lo stesso spirito delle ultime partite. È una nuova ripartenza”.

“Dopo la lunga sosta – ha aggiunto – può esserci qualcuno non con lo stesso ritmo, però la spettacolarità del gioco del Napoli è nelle loro corde. È un Napoli che ha continuato ad evolversi. Il merito di Spalletti è stato l’aver insegnato lo stile della squadra ai nuovi acquisti, dopo l’addio di colonne come Mertens e Insigne. Il salto piu’ grande del Napoli recente, a mio avviso, e’ avvenuto con Sarri“.

Poi il suo discorso è andato sulle singole personalità: “Osimhen lotta su ogni pallone. Ha avuto tanti infortuni, come quello fastidioso allo zigomo, speriamo che sia in campo da qui alla fine. Non solo Kvaratskhelia, dico che Kim mi ha impressionato: ha convinto, è stata una sorpresa. Zielinski finalmente e’ maturato, giocando ed invecchiando ora è più saggio. Elmas ha dato sempre il suo contributo. Meret ha ritrovato la giusta serenità”.

E infine ha concluso parlando del capitolo Champions League: “Il Napoli può superare gli ottavi di Champions. È chiaro che l’Europa ti porta via tante energie. Non dico che gli azzurri debbano fare una scelta, ma sarà il campo a selezionare le energie. Se ai quarti non sei al 100% poi non li superi. A marzo le sfide saranno determinanti e sarà importante star bene dal punto di vista fisico”.