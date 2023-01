Calciomercato Napoli, addio al top in estate? C’è la rivelazione in diretta

Il Napoli fa la quadra in ottica mercato, con il top che però potrebbe anche dire addio in estate: la rivelazione è a tal proposito arrivata in diretta.

Il Napoli pensa alle migliori operazioni da mettere in campo in ottica calciomercato. Ma, a tal proposito, c’è una novità che non farà piacere ai tifosi. Ecco chi potrebbe dire addio in estate. A malincuore per Spalletti, se dovesse succedere, dal momento che il tecnico non vorrebbe perderlo.

Il calciomercato invernale è iniziato ufficialmente proprio con oggi, lunedì 2 gennaio del 2023. Nuovo anno ma stessa stagione, in cui il Napoli intende continuare a lavorare per non mollare un centimetro dopo quanto conquistato prima della sosta per i Mondiali.

Cristiano Giuntoli lavora perciò sui nomi accostati al club sul mercato. Oltre agli obiettivi in entrata, però, c’è anche chi appare in bilico con la propria permanenza. Le ultime a questo punto sul futuro di Piotr Zielinski sono arrivate in diretta e non rassicurano i sostenitori del club. O comunque coloro che vorrebbero la sua firma sul rinnovo di contratto. Quello attuale scadrà, infatti, a giugno del 2024. Le ultime.

Calciomercato Napoli, la rivelazione sul futuro di Zielinski preoccupa i tifosi: ecco le ultime novità

Come riferito da Nicolò Schira ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso del programma ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Per quanto riguarda i rinnovi in casa Napoli, posso dire che Zielinski ha una situazione molto simile a quella di Fabian Ruiz dello scorso anno. Se trovano una quadra, il Napoli lo rinnova volentieri”.

“Altrimenti – ha però aggiunto Schira sul futuro del polacco – non si strappa le vesti e lo va a sostituire molto bene in estate. La Premier League guarda sempre con attenzione”. Una situazione ancora tutta da comprendere e da definire, a questo punto, quella legata al futuro del trequartista classe’94.