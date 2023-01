Occhio Napoli, la tegola è una mazzata: salterà il big match

Il Napoli punta al rientro in campo: non solo l’Inter, ma anche altri big match sono sono sempre più vicini. La tegola è pesante.

Il Napoli affronterà sì l’Inter tra soli due giorni, ma non è l’unico big match in vista. Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, si stanno preparando ad affrontare un secondo tour de force, dopo quello che c’è stato nella prima parte di stagione. L’assenza per la gara è però già certa e la tegola è pesante.

Il Napoli, quindi, il 4 gennaio sarà a San Siro per giocare contro l’Inter di Simone Inzaghi. La Serie A per gli uomini di Spalletti ripartirà alla grande e l’obiettivo da tenere ben presente è quello di non lasciare punti importanti per strada. Oltre i 41 guadagnati finora.

Dopo la pausa dei Mondiali in Qatar, gli impegni saranno fortemente ravvicinati. Motivo per cui, quasi subito dopo l’Inter, arriverà ben presto anche la gara contro la Juventus. Un big salterà il match e la tegola è pesante.

Napoli-Juventus, Pogba ancora out: tegola pesante per Allegri, ancora forfait da parte del francese

A dividere il Napoli dalla sfida contro la Juventus mancano quindi solamente i match contro l’Inter e poi contro la Sampdoria. I bianconeri, infatti, arriveranno al Diego Armando Maradona il 13 gennaio e sarà una sfida che peserà tantissimo in ottica Scudetto.

Secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’, però, Paul Pogba sarà ancora assente tra le file bianconere. Massimiliano Allegri dovrà ancora fare a meno di lui, non avendolo effettivamente mai avuto a disposizione in questa stagione 2022/23. I tifosi lo attendono ma i tempi dello stop si allungano.

Stagione parecchio sfortunata per il centrocampista francese che adesso ha nel mirino una nuova data per il rientro. Nei pensieri del giocatore e del club c’è infatti il 29 gennaio, in occasione di Juventus-Monza. In ogni caso, un pensiero in meno per Luciano Spalletti.