“Visite mediche e firma”: calciomercato Napoli, tifosi al settimo cielo

Il Napoli di De Laurentiis mette a segno il primo colpo dell’inverno: l’ufficialità dell’affare arriverà dopo le visite mediche e la firma.

La Società Sportiva Calcio Napoli di Aurelio De Laurentiis ha le idee piuttosto chiare. In vista della seconda parte di stagione, il club partenopeo non ha alcuna intenzione di mollare il primo posto in classfica generale. Tenere dietro le avversarie è l’obiettivo principale di mister Luciano Spalletti, chiamato a consolidare il vantaggio accumulato nelle prime quindici gare di Serie A. Gli otto punti sul Milan di Stefano Pioli sono un gap importante giunti quasi al giro di boa.

Per questo motivo consolidare la prima posizione è affare da non poco. Sarà sicuramente complesso evitare la risalita di Milan, Inter, Juventus. Ma sarà altrettanto importante per dare l’assalto al terzo scudetto. Quello in corso sembra essere l’anno buono. Nonostante il presidente De Laurentiis abbia detto addio in estate a tutti i top player della rosa, i nuovi arrivati sono risultati decisivi sin da subito. Su tutti, ovviamente, Kvaratskhelia, capace di strappare applausi e ricevere attestati di stima da tutta Europa.

Calciomercato Napoli, arriva la firma di Bereszynsky

Kvara, Ostigard, Kim, Ndombele, Raspadori e Simeone hanno dato un apporto decisivo nelle prime quindici di campionato e durante la fase a gironi di Champions League. Per questo motivo il patron De Laurentiis ha intenzione di operare poco sul mercato invernale in entrata, al fine di non stravolgere la rosa e gli equilibri creatisi all’interno dello spogliatoio.

L’ambiente sembra idilliaco ed il merito è anche di Luciano Spalletti, in grado di creare un’atmosfera serena e consapevole. In ogni caso, però, potrebbe arrivare qualche volto nuovo all’SSC Napoli Konami Training Center. Ben presto, infatti, è atteso il van con Bartosz Bereszynski. Il laterale della Sampdoria è ad un passo dall’indossare la casacca della SSC Napoli. Come riferisce l’edizione odierna di ‘la Repubblica’, dopo settimane di trattativa potrebbe arrivare la firma sul contratto. L’ufficialità dell’affare, attesa nei prossimi giorni, arriverà solamente dopo le visite mediche di routine.